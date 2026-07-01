El Cigüeño dejó de arrojar aguas residuales a la playa fluvial de O Barco de Valdeorras

Los operarios del Consorcio de Augas de Valdeorras finalizaron la primera fase de la reparación del colector de saneamiento del arroyo Cigüeño, que desemboca en la playa fluvial del Malecón de O Barco de Valdeorras, una avería que obligó al Concello a prohibir el baño aguas abajo de la desembocadura en el Sil el pasado 9 de junio. En el Concello indicaron este martes estar a la espera de conocer los resultados de los análisis del agua para volver a permitir bañarse en la totalidad del tramo barquense del río, toda vez que la Consellería de Sanidade informó que ya tomó muestras del líquido en la zona.

Otro colector dañado, este localizado en la calle de Santa Rita, será objeto de una obra provisional

Una vez resuelta la avería que provocaba la presencia de aguas residuales en un tramo de la playa fluvial de O Barco, la cual fue provocada por las últimas tormentas de este mes de junio, las obras de mejora restantes serán acometidas cuando deje de bajar agua por el lecho del Cigüeño. Otro colector dañado, este localizado en la calle de Santa Rita, será objeto de una obra provisional que permitirá bombear agua al pozo de la esquina de la citada arteria con la avenida del Conde de Fenosa -travesía de la N-536 en el centro del casco urbano-, para que llegue al pozo de Pescadores.

Para ejecutar estos trabajos, este jueves se cortará el tráfico a la altura del número 8 de Conde de Fenosa, siendo establecidos varios itinerarios alternativos por la Policía Local. Así, los autobuses y turismos que circulen en sentido Viloira deberán tomar la avenida de Eulogio Fernández. A su vez, aquellos que se desplazan en dirección contraria, hacia A Proba, deberán recurrir a la avenida de la Estación y la calle Ramón y Cajal. Los conductores de turismos que se dirijan hacia A Proba tendrán otra opción: desviarse por el Paseo do Malecón.

Circulación

La circulación de vehículos pesados por la travesía barquense continuará prohibida. Desde el Concello informan que el corte de la travesía debería prolongarse únicamente durante la jornada del 2 de julio; en todo caso, fuentes municipales informaron que “a travesía permanecerá pechada o tempo necesario para acometer as actuacións pertinentes, que agardamos sexa o mínimo posible para asegurar un funcionamento adecuado”.