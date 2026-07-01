¿A quién le importa Andalucía?

No hay político al que no se le llene la boca de entusiasmo al hablar de Andalucía, la gente de Andalucía y el espíritu de los andaluces. Es la región que internacionalmente más se identifica con España, con lo español, aunque no aciertan quien la presenta como la comunidad en la que todo es alegría, sentido del humor y juerga. Pocos conocen la profundidad del andalucismo, la riqueza de su lenguaje, con una gente que aguanta con su mejor cara las muchas dificultades que ha vivido. Desde la emigración masiva hasta la pérdida de importantes proyectos industriales.

Juanma Moreno dijo desde el primer momento, tras las últimas elecciones, que colaborar con Vox sí, llegar a acuerdos… pero desde fuera del Gobierno"

Andalucía ha sido feudo del socialismo, el PSOE la ha gobernado durante décadas hasta que apareció un Juanma Moreno por el que pocos apostaban. Pero llegó a lo más alto. En las pasadas elecciones ganó sobradamente, pero no repitió la mayoría absoluta, y tanto Vox como PSOE se frotaron las manos. El primero porque se vio ya formando parte del Gobierno; el segundo, porque se consolidaba su estrategia de que hay que salvar a España de la ultraderecha. Estrategia inteligente y fructífera: con ese mensaje ha logrado Sánchez socios que probablemente nunca le habrían prestado su apoyo.

Juanma Moreno dijo desde el primer momento, tras las últimas elecciones, que colaborar con Vox sí, llegar a acuerdos… pero desde fuera del Gobierno. Lo dijo y pretende mantenerlo. Y Vox quiere gobernar, aunque presume de que solo le mueve el patriotismo, que no aspira a cargos. Ha gobernado con el PP en varias regiones, y le faltó tiempo para dejar al PP colgado cuanto vio que las coaliciones restaban fuerzas al partido de Abascal.

Su lealtad no es muy firme, probablemente una de las razones por las que Moreno quiere gobernar sin ellos dentro.

A estas horas la situación es impredecible: Vox no da su apoyo a Moreno si no le acepta en el Gobierno, y Moreno considera que su situación no es la misma que la de Aragón, Extremadura o Catilla y León. Su resultado ha sido abrumador, casi dobla en escaños al segundo partido, el PSOE, y Vox no ha llegado a las cifras esperadas. Sin embargo, de momento, ni socialistas ni voxistas se mueven, alegando cada uno sus principios.

Los argumentos de Vox no son creíbles, se puede alcanzar, negociando, un programa de obligado cumplimiento y apoyar a Moreno sin necesidad de sentarse en la mesa de la Junta. Tampoco es creíble el postureo del PSOE cuando se presenta como protector de los andaluces frente a un gobierno que, con Vox, solo traería desgracias, pérdida de libertades, incultura y ruptura social.

Si el PSOE pensara de verdad en los andaluces, que han demostrado sobradamente que prefieren a Juanma Moreno frente a cualquier otra opción, tiene en su mano permitir que gobierne en solitario, “prestando” dos votos, o dos abstenciones, para impedir un gobierno con Vox.

Sería la prueba de que se ponen de lado de los andaluces ante lo que el Psoe considera una maldición. Eso se llama patriotismo, sentido de Estado. Pero los sanchistas no piensan en los andaluces, solo en sus propios intereses.