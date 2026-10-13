Trust the process

Un equipo de baloncesto es talento, equilibrio, acierto... y dinero. Todo lo que puso sobre la cancha del Pazo el Cantabria. Empezando por lo económico. Con una declaración de intenciones incontestable: tirando de talonario. Con dos más que avezados pivots, Danilo Ostojic, con más puntos y Lotanna Nwogdo, más “sucio”, muy fuertes ambos, a modo de ancla bajo tableros y un amplio abanico de manejadores para completar una cuadrilla de exteriores (Jenkins, Wintering, Ferrando o Rodri Seoane) con más que sobrado talento para producir puntos y tamaño para jugar en varias posiciones. Una estructura que busca instalarse en la aristocracia de la competición.

Poderío ante el cual el COB terminó más aguantando que jugando. Y es que, tras un primer cuarto feliz para el Pazo, el conjunto ourensano se olvidó en cuanto de importante es la defensa ante rivales de tal calibre y como alguno lamentaba: “Ay de ti si olvidas tus valores”.

Algo aislado que viene motivado por los muchos cambios habidos en el equipo, lo que modifica sustancialmente la estructura del juego ourensano.

Aunque pasar del favoritismo a la duda es algo que nos caracteriza, va con nuestra idiosincrasia, este no debe de ser el caso. Por prematuro, hay que entenderlo como un accidente o imprevisto que para nada altera la normalidad competitiva del COB. Algo aislado que viene motivado por los muchos cambios habidos en el equipo, lo que modifica sustancialmente la estructura del juego ourensano. La marcha, entre otros, de Gill o Rafa Lisboa, que, junto con Pedro Rivero y como parte del plantel del Alicante, visitarán el próximo viernes el Pazo, obliga a Moncho López a reconstruir el juego interior (¿para cuando la incorporación de Nicolau?), repartir de otra manera la creación de juego, insistir en lo básico hasta lograr un bloque cohesionado, superar la dificultad de ser constantes o el crecimiento de los más noveles, para competir con los mejores.

Retos que no elude el técnico ourensano, con ánimo/energía para inventar un COB, lo suficiente competitivo como para ilusionar a sus aficionados. Pero sí, apunta, “necesitamos tiempo”. Aquí lo de “trust the process” (confía en el proceso) para nada es una fantasiosa americanada, por cuanto es una historia que ya se ha vivido en otras temporadas.