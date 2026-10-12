Aumentan las emergencias que cubre Cáritas en O Barco

Vivienda y empleo son dos problemas que preocupan seriamente en Cáritas Interparroquial de O Barco. Con familias que echan meses buscando un piso donde vivir, otras obligadas a convivir con otras personas por no encontrar un lugar para residir y algún caso de personas que deben empadronarse en un hostal, la situación se complica cuando no se pueden justificar unos ingresos por carecer de empleo.

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Alquileres que rondan los 500 euros son excesivos para algunas familias que recurren a la ayuda de la ONG de la diócesis de Astorga, sobre todo aquellas que carecen de empleo. Son muchos los inmigrantes que encontraron trabajo en las canteras de pizarra valdeorresas, donde fuentes del sector estimaban que un tercio del total de las plantillas proceden de otros países. Sin embargo, no todos pueden incorporarse a estas empresas, pues también abundan las personas que carecen de documentación. “Hay mucho indocumentado”, explica Isabel Álvarez, trabajadora social de Cáritas Interparroquial en la villa barquense.

Así las cosas, la cantidad que entre enero y septiembre destinó Cáritas a cubrir situaciones de emergencia -léase para pagos de alquiler, luz o agua- ascendió a 5.829 euros, una suma superior a los 4.811 de 2025. Las aportaciones de los socios y del propio Concello de O Barco son las que permiten afrontar unos pagos que van a más, a pesar de que el número de personas que se dirigieron a la entidad benéfica para solicitar su ayuda en ese mismo periodo, incluidas las donaciones para el banco de alimentos, se redujo de 558 a 450 personas.

Este descenso de personas beneficiadas tiene su razón de ser en la caída de entidades colaboradoras, de tal forma que últimamente sólo aporta alimentos el Banco de Alimentos de Ourense.

En referencia al número de transeúntes, este dato también descendió, pasando de los 29 que acudieron a la sede de la calle Balorca en los nueve primeros meses del año respecto de los 44 que la visitaron en 2025.

Nacionalidades

El número de personas de nacionalidad española que recurrieron a los servicios de Cáritas superó ligeramente el 22 %. Fueron 106 las personas que precisaron de su ayuda, superando ligeramente a las 90 de nacionalidad venezolana, que suponen casi el 19 %. Otros colectivos importantes son el colombiano, con 78 beneficiados, y el marroquí: 58. Ambos representan el 16 % y el 12 %, respectivamente.

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El resto de nacionalidades apenas tiene representación, siendo la brasileña, con casi el 6 % y 28 personas, la que cuenta con un mayor número de beneficiados, de un total de 22 países que están presentes en estos listados.