El proyecto de construcción de una senda sobre la margen izquierda del río Sil, entre el Salgueiral y Viloira, recibió el visto bueno de la Corporación Municipal. Salió adelante gracias a los ocho apoyos del grupo de gobierno socialista, optando los siete concejales populares y nacionalistas por la abstención. En todo caso, el Concello se vio obligado a renegociar el convenio de financiación firmado con la Confederación Hidrográfica do Miño-Sil, al prescribir el rubricado en 2022, a raíz del anuncio que realizaron el entonces alcalde, Alfredo García, y el presidente del organismo responsable de la cuenca, José Antonio Quiroga.

“Estamos negociando un novo convenio”, explicó ayer el alcalde, Aurentino Alonso, aludiendo a un documento que dejaba la financiación, cuyo último proyecto cuantificó en 575.000 euros, en manos de la Confederación Hidrográfica (80 %) y las arcas municipales (50 %). Seguidamente, el regidor añadió: “Ao mellor o convenio non se chega a firmar e temos que recurrir a fondos propios”.

Aprobación definitiva

El acuerdo tomado supone la aprobación definitiva del proyecto de la obra, rechaza una alegación, aprueba la relación de bienes y derechos a ocupar y demás trámites relacionados con la expropiación forzosa de los terrenos afectados.

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El portavoz del BNG, Manuel Agra, consideró “necesaria” la senda, pero planteó que no debería ser “espectacular” y que “podía ser unha algo máis modesta e que non fixese tanta desfeita”. También mostró su queja: “Se está levando todo o proceso por parte do Concello a base de sesións extraordinarias da comisión e de plenos, o cal denota improvisación e xera descofianza”. Finalizó criticando que “desde principios da lexislatura estamos co tema da senda” al argumentar la abstención nacionalista.

Desde el PP, Antonio Melo, tras apuntar los defectos, informes desfavorables y la prescripción del convenio, abogó por “darle una vuelta completa y hacer las cosas en condiciones”, justificando la abstención de su grupo: “La senda es positiva para el pueblo”.

El alcalde negó que la senda sea espectacular. “É o mínimo posible”, apuntando que su anchura oscila entre dos y cinco metros. “Es una senda de pescadores ampliada”, dijo Aurentino Alonso. El regidor también apuntó que “O Barco ten dereito a disfrutar da marxe esquerda do río. É unha riqueza. Lle vai dar unha nova visión aos veciños”, para seguidamente indicar que los terrenos afectados “son terreos rústicos que urbanísticamente posiblemente nunca se vaian desenvolver. Tratemos de resolver os atrancos”. Finalizó apuntando que, inicialmente, no se precisará la autorización de la Hidrográfica, que sí se necesitará si no hay un nuevo convenio.