ACTIVIDADES POR EL 25N
O Barco conciencia a los jóvenes sobre el 25N
ACTIVIDADES POR EL 25N
El alumnado de los institutos Martaguisela y Lauro Olmo era el protagonista del inicio de la programación del 25N en O Barco. En vísperas de la celebración, se ponía en marcha este martes una serie de talleres centrados en la violencia de género en los entornos digitales, con los que busca acercar esta problemática a los más jóvenes.
Las sesiones comenzaron a las 9.00 horas en el salón de actos del edificio multiusos municipal y están dirigidas a estudiantes de primero de educación secundaria.
La propuesta forma parte de las actividades promovidas por la Concejalía de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad con motivo del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, que se conmemora este miércoles 25 de noviembre.
Según comunica el propio Concello, los talleres se desarrollan en colaboración con la Consellería de Política Social e Igualdade, a través de la Dirección Xeral de Loita contra a Violencia de Xénero, dentro del acuerdo de colaboración suscrito con la Federación Galega de Municipios e Provincias (Fegamp).
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