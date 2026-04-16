“Cortafuegos productivos”, el mejor freno ante los incendios

Un proyecto formativo preparará a emprendedores para generar los “cortafuegos productivos” destinados a prevenir los incendios forestales. La iniciativa se desarrollará en una finca de Alixo (O Barco de Valdeorras), que sus propietarios cedieron al Concello, simultáneamente a una iniciativa similar localizada en Francia. En tierras valdeorresas se desarrollarán las clases prácticas de unos cursos que arrancarán el lunes próximo y a los que ya se apuntaron 20 personas. Su objetivo es formar personas interesadas en desarrollar iniciativas en zonas rurales, creando riqueza en el monte para que sirva de freno a las llamas, al igual que hicieron los viñedos cuando el fuego arrasó 30.000 hectáreas de Valdeorras en agosto de 2025.

El proyecto fue presentado por Pablo Condo, del Departamento Agrotech de la empresa Sinerxia, y fue denominado Use4Forest. Impulsado por el Eixo Altántico, dentro del programa europeo Intgerreg Sudoe 2021-2027 y tiene el apoyo de la Diputación Provincial, organismo que aporta las herramientas, suministros y material agrícola y forestal.

Presentación

La presentación se desarrolló ayer en el aula del Viveiro de Empresas de O Barco, con la asistencia del alcalde de San Xoán de Río, José María Pérez, que acudió como diputado de Dinamización do Medio Rural de la Diputación Provincial; el alcalde de O Barco, Aurentino Alonso, y Pablo Condo, del Departamento Agrotech de la empresa Sinerxia.

“A idea é evitar os incendios forestais con cortalumes produtivos e actividade emprendedora”, comentó Pablo Condo en los instantes iniciales de la presentación del proyecto. El alcalde barquense, a su vez, afirmó que “todos temos claro que hai que poñer en valor o rural”, para seguidamente exponer que “onde está labrado o terreo, o lume non chega. Os incendios non se van evitar, mais si se poden minimizar as consecuencias”, dijo Aurentino Alonso.

El representante de la Diputación Provincial, Xosé María Pérez, insistió en que “os incendios pararon onde hai frondosas”. Expuso que, en los últimos tiempos, “hai moita xente que ven a vivir ao rural, pero non do rural e o único que non arde é o que produce. De pouco vale traer á xente ao rural coa forma de vida das cidades”.

Eixo Atlántico, Diputación Provincial y Concello de O Barco buscan formar emprendedores para producir en el rural

También aludió a los tres tipos de clima del oriente provincial -mediterráneo, atlántico y de alta montaña- para argumentar los muchos recursos que posee este territorio y finalizó apostando por unos productos de calidad, en lugar de priorizar la cantidad producida. Los cursos son gratuitos y están dirigidos a todo tipo de personas, empezarán el lunes 20 de abril y finalizarán el 19 de junio, sumando 196 horas, de las que 20 son presenciales. Son seis los módulos ofrecidos, a cuya finalización serán entregados los correspondientes diplomas: Emprendimiento (20 horas), Micología (40 horas), Repoblación de Castaños (8 horas), Aromáticas y Medicinales (90 horas), Apicultura (8 horas) y Silvopastoero (30 horas).

Los participantes en los cursos podrán encontrar salidas profesionales muy diferentes, desde conocimientos en producción en agricultura ecológica o sostenible y gestión de pequeñas explotaciones diversificadas hasta de personal técnico y operario especializado en diversificación de cultivos y producción vegetal asociada.ç

Coordinación

También adquirirán conocimientos en dinamización y coordinación de terrenos comunitarios y proyectos de agricultura sostenible, asociada a producción y agroforestería; guías de turismo rural y agroecológico, con organización de rutas interpretativas y visitas técnicas, catas y demostraciones de productos, eventos y ferias temáticas; profesionales de gestión y mantenimiento de fincas; y docentes y coordinadores de un centro de formación agrodiverso y turismo agroecológico y sostenible, así como gestores de espacios de “coworking” vinculados al emprendimiento rural.

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