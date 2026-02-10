Malestar en O Castro ante el repise de la plaza

Los vecinos de la villa de O Castro (O Barco de Valdeorras) llevan muchos meses sufriendo las deficiencias del firme en varias zonas, en particular en el de la plaza. Los áridos empleados para rellenar las zanjas abiertas para introducir las canalizaciones de los diferentes servicios no logran consolidar el terreno, sufriendo continuos repises o hundimientos, lo que obliga a colocar vallas para evitar problemas como los que afrontó el propietario de un vehículo sobre el que cayó uno de los nuevos puntos de luz. Este fue vuelto a colocar pocas horas después aunque sin lograr evitar la preocupación vecinal, castigados con los numerosos baches y deficiencias que llevan mucho tiempo esquivando.

En el Concello barquense ya tienen constancia de las quejas vecinales. El propio alcalde, Aurentino Alonso, reconoció que recientemente visitaba el lugar acompañado por técnicos municipales y de la constructora que realizó las obras. Fruto de este desplazamiento, en las últimas horas explicaba que en el hundimiento del relleno de las zanjas pueden influir dos factores: bien la existencia de aguas subterráneas o bien una mala compactación del terreno al realizar la obra. El regidor añadió que la empresa fue advertida de que “ten que correxir iso”, apuntando que aún está en garantía.

La obra pertenece al denominado “Proyecto de ejecución de servicios para la rehabilitación del BIC de O Castro (Fase III)” y fue adjudicada en 291.474 euros, siendo la fecha de finalización el 13 de octubre de 2025.

A este problema hay que añadir otro, surgido posteriormente: la caída del muro de contención que sujetaba el terreno del entorno de la fuente pública. Su colapso obligó a colocar otras vallas y cerrar el lugar para impedir el acceso al lugar mientras los técnicos buscan una solución, según apuntó el regidor.