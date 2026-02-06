Un godello de Valdeorras se consagra en Barcelona

La Denominación de Origen Valdeorras ha vuelto a situarse entre las referencias del vino español tras el reconocimiento obtenido en el Hotel Wine Fest de Barcelona, un certamen enogastronómico que celebró su tercera edición y que reunió a diez denominaciones de origen y seis hoteles emblemáticos de la ciudad condal.

El galardón, el Premio Maridaje Alimentos de España, fue otorgado al Hotel Almanac Barcelona por la propuesta presentada por su restaurante Virens, en la que se combinó un plato de puerros al vapor con crema de pimientos verdes fritos y aliño de jengibre con el vino Quinta da Peza Godello 2024, elaborado por la Adega Quinta da Peza, en A Rúa. El jurado profesional valoró especialmente la armonía lograda entre ambos, destacando el equilibrio de contrastes y la capacidad del vino para realzar los sabores del plato.

La entrega del premio tuvo lugar el miércoles 4 de febrero, en el marco de la Barcelona Wine Week, durante un acto celebrado en el Speaker’s Corner del recinto ferial. Este reconocimiento forma parte de las acciones de promoción impulsadas por Alimentos de España y se ha consolidado como uno de los premios de referencia dentro del festival.

Valdeorras participó en esta edición del Hotel Wine Fest como denominación de origen invitada, una presencia que se vio reforzada por su paso por la Barcelona Wine Week, donde el stand del Consello Regulador recibió más de un centenar de visitas a lo largo de los tres días de feria. Profesionales del sector procedentes de Europa, América, Asia y Oceanía se interesaron por los vinos de la comarca, con representantes de países como Bélgica, Estados Unidos, Japón, México o Nueva Zelanda, entre otros.

Desde el Consello Regulador, su presidente, Marcos Prada Ginzo, valoró la experiencia como “muy enriquecedora” y aseguró que el reconocimiento recibido supuso “una grata sorpresa” que vino a reforzar el trabajo promocional realizado durante la feria. En la misma línea, el director técnico, Jorge Mazaira, subrayó que la denominación despierta un interés creciente entre los profesionales, que no sólo reconocen la marca, sino que se acercan con la intención de descubrir nuevas elaboraciones.