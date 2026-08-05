O Merendoiro, en O Barco de Valdeorras, cerró su programa de actividades
TALLER SOCIAL
La segunda edición del taller social O Merendoiro ha concluido en O Barco dejando un balance positivo
La segunda edición del taller social O Merendoiro ha concluido en O Barco dejando un balance positivo. El programa municipal de ocio juvenil, impulsado por el Concello, y desarrollado por Outonía S. Coop. Galega ha reunido a cerca de un centenar de participantes, una cifra que confirma la consolidación de esta iniciativa apenas un año después de su puesta en marcha.
Durante varias semanas, jóvenes de entre 16 y 35 años participaron en una programación diseñada para ofrecer alternativas de ocio durante el verano. Los talleres abordaron ámbitos muy diversos, desde actividades creativas y artísticas hasta propuestas relacionadas con la cocina, el bienestar o la expresión personal.
La elevada demanda registrada antes del inicio del programa obligó a organizar varios grupos para dar respuesta al gran número de solicitudes recibidas. Ese interés se trasladó también al desarrollo de las actividades, que contaron con una elevada participación a lo largo de toda la programación, con participantes queriendo participar en diferentes obradoiros.
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