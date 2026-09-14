La nueva campaña micológica en O Barco de Valdeorras arranca con el cierre estival

Las lluvias caídas en este mes de septiembre arreglaron hasta cierto punto el feo panorama de una campaña micológica estival que puede decirse arrancó en la primera semana del presente mes. Desde Celanova lo comenta Alejandro Mínguez, escritor, divulgador y miembro del Grupo Micolóxico Galego, tras las primeras salidas de la temporada. Lo acompaña su padre, Ricardo, recogiendo ejemplares de boletus, macrolepiotas y otras setas de menor interés.

“Lo que recogimos en los últimos días es la consecuencia del agua que cayó”, explica Mínguez. Las lluvias dieron un giro total a las perspectivas que ofrecía un verano muy seco, según subraya Mínguez: “El verano fue muy malo. Hicimos una salida a finales de julio con el grupo en la zona de Lobios y estaba todo seco. La experiencia fue malísima, peor que nunca. Cada año tenemos veranos más secos y nos afecta a los micólogos”.

En la recta final del verano, las lluvias permitieron cambiar las expectativas, que ahora van a depender de la posibilidad de que regresen las precipitaciones, pues las setas requieren que llueva y temperaturas suaves. “Las setas quieren agua”, apunta este micólogo de Celanova.

Las proximidades de Ourense, en tierras de Coles, fueron el lugar elegido por José Luis Rico, presidente de la asociación micolóxica ourensana Os Cogordos para sus primeras salidas de la temporada, las cuales le permitieron localizar brotes de Boletus fragrans, y también algunos aestivalis y edulis. “As choivas de fai 20 días son as ideais para que empecen a saír”, comenta, aunque inmediatamente matiza que debería seguir lloviendo, pues “o monte está moi seco”. En todo caso, destacó que el agua caída permitió adelantar las salidas al monte respecto a otros años y también que hay mucha diferencia entre unas zonas y otras.

Una cesta con boletus edulis recogidos en Viana esta semana. | La Región

En O Barco de Valdeorras, el experto micólogo Juan Grande considera que debe seguir lloviendo para que en esta comarca se produzca la explosión micológica que apunta Mínguez. Indica que en los montes sí se puede encontrar choupín (Macrolepiota procera), aunque serán contados los ejemplares. También se refirió a los miles de hectáreas que ardieron en el verano de 2025, montes en los que también podrían aparecer algunas setas si vuelve el agua. “Depende de la lluvia”, apunta. Los expertos invitan a tomar precauciones a quienes salgan a buscar setas sin unos conocimientos básicos de sicología, pues todos los años hay casos de intoxicaciones, que pueden ser mortales.

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Las setas tóxicas presentes en la provincia son ocho: Amanita phalloides, Amanita muscaria, Paxillus involutus, Lepiota brunneoincarnata, Amanita pantherina, Galerina marginata, Amanita verna y Cortinarius orellanus.