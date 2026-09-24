El pabellón de Calabagueiros ya tiene nuevo rocódromo

El polideportivo municipal de Calabagueiros estrenó este miércoles rocódromo en O Barco. Con un presupuesto de 97.685 euros, la instalación fue financiada con fondos del programa Cooperou, de la Diputación, según apuntó el alcalde, Aurentino Alonso, durante la presentación, en la que estuvo acompañado por Fernando Yáñez, en representación del Club Peña Trevinca Barco.

Relacionado O Barco pon o foco na educación en igualdade

Los trabajos consistieron en la retirada del rocódromo antiguo, que Yáñez consideró “obsoleto”, antes de añadir que podrá ser utilizado por personas de todas las edades. Además, el representante del club planteó la posibilidad de crear escuelas deportivas de escalada gracias a la nueva instalación.

El nuevo rocódromo consta de un tablero de fondo y de piezas nuevas en la decena de vías de escalada creadas, siendo dotado con las medidas de seguridad vigentes.

Reutilización de instalaciones y actuaciones viarias

El alcalde, Aurentino Alonso, indicó que la estructura permitirá realizar revisiones periódicas, habiéndose colocado colchonetas en la parte inferior. También se refirió al rocódromo retirado, indicando que algunas piezas, que están en buen estado, serán recuperadas para montar uno pequeño en la base de la gradería del polideportivo, para su uso por los colegiales de la villa. El regidor apuntó que otros tableros que se encuentran en buenas condiciones serán ofrecidos a los colegios por si desean montarlos en sus instalaciones.

El alcalde aprovechó la ocasión para señalar la finalización de otras obras en infraestructuras viarias, estas costeadas por las arcas municipales barquenses. Una de ellas es la renovación del firme y las conducciones de los servicios de abastecimiento y saneamiento de las calles Albarellos, Doctor Fleming y la carretera Alixo-Millarouso, con un presupuesto de 245.000 euros.

Otra actuación se centró en la carretera que comunica los núcleos de Soulecín y Castro de Vilariño, presupuestada en 275.000 euros. Este vial fue destrozado por una tormenta en el verano de 2023 y obligaba a los usuarios a dar un rodeo de aproximadamente cinco kilómetros para desplazarse entre los dos pueblos. La obra consistió en la estabilización de los taludes y la construcción de un paso sobre el Caborco da Moxena. Los trabajos en esta última consistieron en la edificación de un dique para estabilizar la calzada y la protección del Regueiro da Mourela.

Alonso también aludió a obras del plan Cooperou, aún en ejecución: la cubierta del edificio de la Policía Local, la carretera Raxoá-Candeda y las pistas de atletismo.