Los parques infantiles de O Barco llegan al final de su vida útil

El Concello de O Barco de Valdeorras avala el buen estado de los parques infantiles del municipio respecto a su estado de conservación, aunque también reconocen que muchos de los juegos han llegado al final de su vida útil. La cuestión había sido puesta sobre la mesa por el Partido Popular, que reclamó información sobre el mantenimiento de estas instalaciones, que suman un total de 23 recintos en el municipio.

Además, los populares explicaron que la empresa encargada del mantenimiento, Lappset España, les trasladó que los parques llevaban tiempo sin recibir determinadas labores de mantenimiento. La empresa remitió además una comunicación en la que anunciaba la realización de un estudio para conocer el estado actual de los parques infantiles de O Barco.

Desde el gobierno municipal confirman ahora la existencia de ese estudio, que fue remitido al Consistorio este 18 de agosto. El concejal de Obras y Parques Infantiles, Miguel Neira, asegura que “aún no pude ver el dossier entero, espero verlo entero a lo largo de estos días. Si sé que los parques están en un estado óptimo, por lo que me dicen y lo que veo día a día. Aunque hicimos algún parque nuevo lo que me dicen es que la mayoría tienen la vida útil acabada”.

Neira explica que se trata de juegos “buenos, que vinieron de Finlandia, son de calidad”, aunque muchos fueron instalados durante su primera legislatura y acumulan ya más de dos décadas de uso. Según la información trasladada desde el Concello, Lappset España tiene además una presencia mayoritaria en las áreas infantiles de la localidad, con instalaciones en torno al 95 % de los parques del municipio.

La situación llega después de que los populares solicitasen “en varias ocasiones por escrito” conocer el estado de mantenimiento, conservación, revisiones y seguridad de las áreas infantiles.

El concejal de obras Miguel Neira, afirma que llevan meses comprobando el estado de las áreas infantiles de O Barco

El portavoz municipal del PP, Antonio Melo, señaló el pasado mes de julio que el primer escrito había sido registrado el 23 de abril, solicitando información sobre el estado de los parques. Al no recibir respuesta ni la documentación solicitada, el grupo popular presentó un segundo escrito el 1 de junio, pidiendo que el gobierno municipal informase sobre la cuestión en el pleno ordinario de ese mes.

El PP reclama conocer quién realiza las inspecciones, con qué periodicidad se llevan a cabo, qué incidencias se detectan y qué reparaciones se realizan. Los populares defienden que, al tratarse de instalaciones utilizadas diariamente por niños, el Concello debe poder acreditar documentalmente que los espacios cumplen las condiciones de seguridad necesarias.

Ahora, con el estudio ya en manos municipales, el gobierno local podrá aportar nueva documentación sobre la situación de las áreas infantiles.

Neira destaca especialmente el trabajo realizado durante los últimos años por los alumnos del Obradoiro Embelece Valdeorras, que participan en las labores de mantenimiento y acondicionamiento de estos espacios.

“Son el alma máter. Están en buen estado de conservación gracias a que desde hace 5-6 años los alumnos del Obradoiro se encargan de que estén bien cuidados”, señaló

De esta manera, el Concello considera que las labores realizadas por los alumnos del obradoiro han permitido mantener en buenas condiciones unos juegos infantiles que, pese a su antigüedad, continúan siendo utilizados por las familias de O Barco. “Desde el PP supongo que nos pedirán información para el pleno y yo se la daré”, afirma Miguel Neira.

El concejal asegura que el Concello lleva meses siguiendo la situación y que el estudio permitirá conocer con mayor precisión el estado de cada uno de los parques y qué actuaciones serán necesarias en el futuro. “Vamos a decir lo que hemos hecho durante este tiempo, llevo más de 6 meses comprobando cómo está la situación, además comentaremos lo que hay que hacer próximamente”, concluyó.