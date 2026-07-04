Las piscinas de O Barco ganarán espacio verde

Las piscinas municipales de O Barco de Valdeorras ganarán 400 metros cuadrados de zona verde gracias a una remodelación del jardín botánico del Paseo do Malecón. Lo anunció el alcalde socialista, Aurentino Alonso, en el debate de la moción del PP planteando la “ampliación” del citado recinto. La propuesta que defendió José Luis Tamayo también solicitaba un plan de mantenimiento y el aumento de las zonas de sombra.

La portavoz del BNG, Noa Fernández, a su vez, planteó la posibilidad de que el Concello asumiese la gestión. “Non pode ser un negocio”, dijo. A su vez, el regidor indicó que desde 2022 las arcas municipales invirtieron aproximadamente 500.000 euros en las instalaciones y recordó que O Barco también posee la playa fluvial. Al final, la propuesta fue rechazada por los nueve votos socialistas.

El PSOE también rechazó una segunda moción, esta del BNG, pidiendo medidas para los problemas de abastecimiento del municipio, desde ayuda técnica o garantías de abastecimiento alternativo, hasta una línea de ayudas económicas, una auditoría de transición al sistema público e instar a la Xunta a consolidar y reforestar las laderas que ardieron, según expuso el edil nacionalista Manuel Agra.

La concejala popular Maite Estévez afirmó “compartir la preocupación de los vecinos”, pero calificó la propuesta nacionalista de “cajón de sastre”. A su vez, Aurentino Alonso, tras recordar que “os veciños teñen dereito a xestionar as súas augas”, realizó un repaso de las actuaciones y proyectos en las traídas. “A implicación do Concello é do 98 %”, afirmó. La propuesta no salió adelante con los votos en contra del PSOE, el apoyo del BNG y la abstención del PP.

No todo fueron mociones rechazadas en el pleno. Una segunda propuesta del BNG, esta dirigida a implicar al equipo de gobierno en la recuperación de la Banda de Música y la Banda de Gaitas do Barco, recibió el apoyo de todos los concejales asistentes. En todo caso, la concejala socialista de Educación e Cultura, Margarida Pizcueta, aseguró que “a Banda de Música está a piques de reiniciar a súa actividade”, un objetivo que el Concello no consigue con la Banda de Gaitas pues “o alumnado non deriva hacia ese instrumento”.

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