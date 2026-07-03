Retirada la prohibición de baño en la playa fluvial de O Barco

El Concello instaló los carteles de prohibición de baño el pasado 9 de junio tras detectarse una avería en un colector de aguas residuales.

La playa fluvial del río Sil en O Barco vuelve a estar abierta al baño después de que los análisis realizados por la Consellería de Sanidade arrojaran un resultado favorable. El Concello ha retirado los carteles que prohibían el baño, instalados el pasado 9 de junio.

La restricción se había adoptado tras detectarse una avería en un colector de aguas residuales que discurre por el arroyo Cigüeño, afluente que desemboca en la playa fluvial. Una vez reparada la incidencia y confirmada la calidad del agua mediante los análisis, se ha levantado la prohibición.

La playa fluvial de O Barco vuelve a estar abierta al baño tras los resultados favorables de los análisis realizados por Sanidade. | J. M. C.

La reapertura coincide con el inicio del SilFest, que se celebra este viernes y sábado en la orilla del río Sil, donde se espera una importante afluencia de público.

No obstante, desde el Concello señalan que aún queda por resolverse la turbidez que presenta el río, un fenómeno que procede de aguas arriba de la villa barquense y que no está relacionado con la avería ya reparada.