El PP de O Barco cuestiona la seguridad de áreas infantiles

Parque infantil en la zona de O Malecón en O Barco de Valdeorras.

El Grupo Municipal del Partido Popular de O Barco mostró su preocupación por la falta de transparencia del gobierno municipal en relación con el mantenimiento y las revisiones de las áreas de juego infantiles del municipio y cuestiona que, a día de hoy, pueda garantizarse con total tranquilidad que estas instalaciones están siendo controladas conforme a los criterios de seguridad exigibles.

El portavoz popular, Antonio Melo, recuerda que el 23 de abril de 2026 el grupo municipal registró una solicitud de información para conocer el estado del mantenimiento, la conservación, las revisiones y la seguridad de los parques infantiles municipales. Al no recibir respuesta ni la documentación solicitada, el 1 de junio volvió a registrar un nuevo escrito para que el gobierno municipal informara sobre esta cuestión durante el pleno ordinario de junio.

Durante ese pleno, la única explicación ofrecida por el concejal responsable fue que el Concello no dispone de una empresa de mantenimiento específica y que el deterioro de los parques responde al paso del tiempo y a las condiciones meteorológicas de los últimos meses.

“Lo que queremos conocer es cómo se está garantizando la seguridad de unas instalaciones que utilizan cada día decenas de niños y niñas. Queremos saber quién realiza las inspecciones, con qué periodicidad se llevan a cabo, qué incidencias se detectan, qué reparaciones se realizan y dónde consta documentalmente toda esa información.” detallaron los populares.

Además, desde el PP recuerdan que las áreas de juego infantiles requieren un mantenimiento contínuo y revisiones periódicas para garantizar son seguras. “Si esos controles se están realizando, no entendemos por qué el gobierno municipal sigue sin facilitar la documentación solicitada hace ya tres meses” explicaron.

Desde el grupo popular consideran especialmente preocupante que el propio gobierno reconozca que los parques presentan un deterioro por el paso del tiempo y las condiciones meteorológicas, mientras continúa sin aportar la documentación que permita conocer qué actuaciones de mantenimiento e inspección se están llevando a cabo.

“No queremos generar alarma, pero tampoco podemos pedir a las familias un acto de fe. La seguridad de los menores debe poder acreditarse con inspecciones, mantenimiento e informes” subrayó el portavoz municipal.

El Partido Popular insiste en que esta cuestión no es un debate político, sino una cuestión de responsabilidad y transparencia. “Cuando hablamos de parques infantiles hablamos de espacios utilizados diariamente por nuestros hijos. Las familias tienen derecho a saber que el Concello dispone de un sistema de control eficaz y que puede demostrar documentalmente que las instalaciones se encuentran en condiciones adecuadas” recalcaron.

Por todo ello, exigen al gobierno municipal que remita toda la documentación solicitada el pasado 23 de abril y explique cuál es el sistema de inspección, mantenimiento y control que se aplica actualmente en las 23 áreas de juego infantiles de O Barco.