¿Sabe usted que la presidenta del Congreso de los Diputados, Francina Armengol, mostró su apoyo a la aldea barquense de Fervenza?
QUEN CHO DIXO
Hoy, en el Quen cho dixo, el apoyo de Francina Armengol a la aldea de Fervenza
¿Sabe usted que la presidenta del Congreso de los Diputados, Francina Armengol, mostró su apoyo a la aldea barquense de Fervenza, afectada por el incendio de agosto de 2025? ¿Que no dudó en recurrir a la lengua gallega para mostrar su apoyo? ¿Y que acompañó su foto con un texto que dice: “A Paco Vidal e demais xente de Fervenza de Valdeorras, que están loitando por recuperar este pobo. Unha aperta”?
Contenido patrocinado
También te puede interesar
DENOMINACIÓN DE ORIGEN
El Consello de Valdeorras llevó sus vinos tintos a Valencia
Lo último
AYUDAS EN LA CANTABRIA EXTERIOR
Ya se pueden solicitar las ayudas para la remodelación y equipamiento de las Casas de Cantabria en el exterior
POCAS PLAZAS Y MUCHA DEMANDA
❌ ✅ Encuesta | ¿Tienes plaza de parking en Ourense en propiedad o alquilada?