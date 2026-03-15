¿Sabe usted que la presidenta del Congreso de los Diputados, Francina Armengol, mostró su apoyo a la aldea barquense de Fervenza, afectada por el incendio de agosto de 2025? ¿Que no dudó en recurrir a la lengua gallega para mostrar su apoyo? ¿Y que acompañó su foto con un texto que dice: “A Paco Vidal e demais xente de Fervenza de Valdeorras, que están loitando por recuperar este pobo. Unha aperta”?

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