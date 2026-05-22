Fernando González

A paz profunda

DESCUBRINDO A BIBLIA EN OURENSE

Publicado: 22 may 2026 - 04:40
Opinión en La Región
“Déixovos a paz, douvos a miña paz. Non vola dou como o mundo a dá. Non se perturbe o voso corazón nin teña medo.” (Xoán 14: 27)

Desde que nacemos ata que morremos estamos acostumados a observar guerras, terrorismos e conflitos. Gran parte deles, soluciónanse pasado moito ou pouco tempo. Uns vivimos dentro dunha relativa paz rutineira, pasaxeira e mundana como a de España, e outros están afeitos a convivir coa violencia ou a grave ausencia de liberdades.

Independentemente das nosas circunstancias vitais, o sistema mundial de pensamentos e actitudes que se opoñen á vontade de Deus, non pode ofrecernos unha paz profunda que venza aos nosos “demos internos”. Neste versículo, Xesús convídanos a recibir a súa paz espiritual, e a non ter medo, nin deixar que os nosos corazóns se turben, haxa guerra ou paz externa. Se confiamos sinceramente nel, “a paz de Deus, que supera todo entendemento, gardará os nosos corazóns e as nosas mentes en Cristo Xesús” (Filipenses 4:7).

