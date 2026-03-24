Tres detenidos por explotación laboral a inmigrantes en O Barco: dos días libres al mes y sanciones económicas por días extra

La Policía Nacional ha detenido a tres mujeres como presuntas autoras de delitos contra los derechos de los trabajadores y contra los derechos de los ciudadanos extranjeros. Estas detenciones son fruto de una operación policial iniciada en diciembre de 2025, cuando una trabajadora de una empresa de servicios de cuidados a domicilio en O Barco de Valdeorras interpuso una denuncia.

Según las investigaciones, los responsables de dicha empresa habían captado a ciudadanas extranjeras que se encontraban en España en situación irregular, para emplearlas como cuidadoras internas de una mujer mayor y dependiente en O Barco de Valdeorras.

Estas inmigrantes eran sometidas a condiciones laborales que vulneran gravemente la ley, como jornadas extenuantes en las que únicamente se les permitía disfrutar de dos días libres al mes y el sistema de descanso estaba sujeto a penalizaciones económicas: si una trabajadora necesitaba días adicionales, la empresa le exigía abonar de su propio bolsillo el salario de su sustituta.

Además, la retribución era precaria, recibiendo salarios situados muy por debajo del Salario Mínimo Interprofesional establecido por el Sistema Especial de empleados de Hogar.

Dentro de la operación policial se incluyó la toma de declaraciones y se confirmó que la empresa empleaba de forma sistemática a ciudadanas extranjeras carentes de autorización de residencia y trabajo. El pasado 16 de marzo se llevó a cabo el registro de la oficina de la empresa.

Durante este, los agentes intervinieron una gran cantidad de documentación que corroboraba el relato de las víctimas, procediendo de inmediato a la detención de las dos responsables del negocio. La Policía Nacional indica que hasta el momento se han detectado 7 víctimas, pero no se descarta que se identifiquen más tras el análisis de la documentación intervenida. El día 18 fue detenida la tercera persona, familiar de la persona beneficiaria de los cuidados.

Se determinó que esta persona no solo contrataba servicios y permitía las condiciones abusivas, sino que en ocasiones había promovido por si mismo y sin la empresa la llegada de trabajadoras en situación ilegal para realizar dichos trabajos.

Las detenidas han sido puestas en libertad tras prestar declaración.