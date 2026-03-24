En Portada: Menos mal que nos queda la Avenida de Portugal

En la ciudad donde una piscina termal puede estar 6 años clausurada en pleno corazón de As Burgas; en la ciudad donde unos metros más allá yace una vieja prisión encarcelada por las silvas desde hace 39 años; en la ciudad de la Xeración Nós sin museos abiertos; en la capital de las termas sin balneario... en esa ciudad donde a veces solo pasa el tren, ayer vivimos un atisbo de esperanza.

Y es que esta Auria anestesiada, narcotizada y acomodada ha empezado a desperezarse por el barrio de O Couto. Los vecinos de la avenida de Portugal tomaron la plaza el lunes 23 de marzo a las ocho de la tarde, espontáneamente como la primavera árabe, hartos de la incompetencia municipal que ha transformado su principal arteria en una caótica y polvorienta ramificación de los suburbios de Beirut.

Durantes estos meses, los negocios perdieron a proveedores y clientes, los mayores dejaron de pasear por miedo a caer en la penúltima "fochanca" y la insalubridad se adueñó de la calle por la tierra o el polvo acumulado tras un invierno de borrascas. En vez de informarles, ayudarles, o incluso disculparse, la autoridad solo apareció por allí para multarles por aparcamiento indebido en esa cochambrosa y laberíntica trinchera.

El pasado 9 de marzo se enteraron por La Región de que la adjudicataria paralizaba la obra por impagos del Concello, uno más de la capital española líder en pufos, y poco después conocieron que la firma se encontraba en preconcurso de acreedores. Pero un lunes al sol de marzo dijeron basta. Versionando aquel álbum ochentero de Siniestro Total, "menos mal que nos queda la Avenida de Portugal".

La pregunta que les traslado es la siguiente: ¿sabía usted que cerca de 9.000 vecinos, 70 comercios y 2.600 vehículos que transitan diariamente por esta zona están afectados por la paralización de la obra?