El TSXG reduce al mínimo legal la condena a un violador de O Barco

El Tribunal Superior de Xustiza de Galicia ha rebajado la pena de siete a cuatro años de cárcel a un hombre condenado por violar a otro en O Barco de Valdeorras. Los magistrados consideran que no concurren en este caso factores específicos para aumentar el reproche penal respecto al límite mínimo legal. Por ello, reducen la condena hasta la horquilla más baja del delito: cuatro años de prisión.

Los jueces sí que avalan los hechos probados de la sentencia de instancia. De esta forma, ratifican que J.C.B.A. violó a un amigo el 17 de noviembre de 2023 en un piso de O Barco. El ahora condenado le pidió que le practicase sexo oral y, cuando la víctima se negó, lo tumbó sobre la cama, lo inmovilizó, le bajó la ropa y lo penetró analmente.

La defensa aludía a contradicciones del denunciante, pero el fallo considera creíble el relato de la víctima. “La experiencia demuestra que la reproducción de hechos traumáticos o especialmente relevantes raramente se efectúa mediante relatos absolutamente coincidentes en todos sus detalles accesorios cuando estos son reproducidos en momentos distintos y ante diferentes interlocutores”.