O Bolo analiza el futuro de la vid y la castaña

El Concello de O Bolo celebra este jueves 18 de junio la I Jornada de la Vid y la Castaña de las Tierras de O Bolo, una iniciativa que nace con el objetivo de analizar el presente y las oportunidades de futuro de dos actividades estrechamente ligadas a la identidad, el paisaje y la economía del municipio.

La cita tiene lugar a partir de las 19,00 horas en el Centro Coworking de O Bolo, ubicado en la antigua Casa Cuartel, y está abierta de forma gratuita a todas las personas interesadas en conocer las posibilidades de desarrollo de estos dos sectores estratégicos para el territorio.

El alcalde, Miguel Ángel García Fariñas, anima a vecinos y visitantes a participar en un encuentro concebido para generar diálogo y compartir experiencias en torno a la viticultura y la producción de castaña. “O viño e as castañas forman parte da nosa historia e da nosa paisaxe”, destaca el regidor, quien subraya además la importancia de crear espacios que permitan explorar nuevas oportunidades de desarrollo económico para el municipio.

La jornada arranca con la apertura institucional y le sigue la conferencia “Las posibilidades de la viticultura en el municipio de O Bolo”, impartida por el viticultor y bodeguero Rafael Palacios Muro, una de las figuras más reconocidas del sector. Posteriormente, participa junto al ingeniero técnico agrícola y viticultor Daniel Vizcaya López en una mesa redonda centrada en el futuro del sector vitivinícola en las tierras altas de O Bolo.

Tras una pausa, la atención se traslada al sector de la castaña, que comienza con la conferencia “La situación del sector de la castaña en Galicia”, a cargo de Manuel López Vilariño, secretario del Consejo Regulador de la Indicación Geográfica Protegida Castaña de Galicia. Hay también una mesa redonda sobre el futuro de los sotos de castaños de O Bolo, en la que participan el propio López Vilariño, el productor Francisco Álvarez Carballo, miembro de la Asociación de Propietarios de Soutos de Cambela-Os Palmeiros, y el mayorista del sector Jacobo Álvarez García.

La clausura de la jornada está prevista para las 20,55 horas, poniendo fin a un encuentro que busca poner en valor dos recursos profundamente vinculados a la historia y al potencial de desarrollo de O Bolo.