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O Bolo ya tiene candidato por el PP para la alcaldía

MUNICIPALES DE 2027

El expresidente del Colexio de Farmacéuticos de Ourense, Vicente Álvarez Fernández, presidirá la gestora local y encabezará la candidatura del PP para intentar recuperar la alcaldía bolesa en las Municipales de 2027

Vicente Álvarez.
Vicente Álvarez.

El farmacéutico de O Bolo, Vicente Álvarez Fernández (Ferrol, 1966), será candidato del PP a la alcaldía bolesa en las Municipales 2027, además de presidir la gestora local del partido. El cabeza de lista afirmó incorporarse “con moita ilusión” al proyecto diseñado para el Concello. Vicente Álvarez lleva la farmacia local desde hace 21 años y fue presidente del Colexio Oficial de Farmacéuticos de Ourense entre 2009 y 2019. Indicó que al dar el paso pensó “no ben do meu pobo, a sustentabilidade e o seu desenvolvemento económico”.

El presidente provincial del PP, Luis Menor, recordó que Vicente Álvarez ya sonó en elecciones anteriores: “Hoxe dá o paso, e iso é unha excelente noticia para o PP e, sobre todo, para a veciñanza do Bolo”. Añadió que “con Vicente á fronte e un equipo comprometido, o PP volverá ser a alternativa de goberno que este concello merece”.

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