Astérix el galo

René Goscinny (1926-1977) y Albert Uderzo (1927-2020), guionista y dibujante respectivamente, crearon el 29 de octubre de 1959 la viñeta cómica francesa más popular del mundo.

Antes de convertirse en libros, las historias de Astérix se publicaron en la revista Pilote.

La historia de estos personajes comienza siempre así: “Estamos en el año 50 antes de Jesucristo. Toda la Galia está ocupada por los romanos… ¿Toda? ¡No! Una aldea poblada por irreductibles galos resiste, todavía y como siempre, al invasor. Y la vida no es fácil para las guarniciones de legionarios romanos en los reducidos campamentos de Babaorum, Aquarium, Laudanum y Petibonum...”

Cada vez que el ejército romano, con Julio César a la cabeza, intenta conquistar la pequeña aldea, sus habitantes, liderados por Astérix y Obélix, ingieren una pócima mágica que les confiere una fuerza sobrehumana y les hace invencibles ante el enemigo.

La historia se ha traducido a 111 idiomas y dialectos de todo el mundo y ha generado 380 millones de copias vendidas.

Se han publicado en total 40 álbumes y su repercusión en el cine ha sido muy importante con 10 películas de animación y 4 de imagen real.

Astérix y Obélix son considerados protagonistas indiscutibles de la historia de la cultura francesa.

El druida - Propina

En la Galia existían filósofos y teólogos respetados a un grado máximo, llamados “druidas”. Se les consideraba como los hombres más justos.

“A menudo reflexionan acerca de los astros y su movimiento, del tamaño del mundo y de la Tierra, del poder de los dioses inmortales y sus aptitudes; transmiten a la juventud todo este saber”, Con estas palabras de admiración se refería a los druidas galos uno de los mayores sabios de la Antigüedad, el filósofo Posidonio de Apamea.

Tras haberlos conocido de primera mano en un viaje que realizó a la Galia en el año 100 a.C., Posidonio redactó un informe en el que describía a los druidas con palabras griegas inequívocas, como “filósofo” o “teólogo”, lejos de la confusa y hoy en día popular imagen que ve a los druidas como sacerdotes de una religión ancestral, magos o incluso hechiceros.

Esta opinión no tiene nada de excepcional. Desde el siglo IV a.C., diversos autores griegos utilizaron el mismo término de “filósofos” para referirse a los druidas de la Galia, dándoles de este modo el mismo estatus que tenían los “magos” para los persas. Incluso se preguntaban si los druidas no estaban más avanzados en cuanto a sabiduría.