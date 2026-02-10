El colegio de O Bolo renace para captar nuevos alumnos

Coincidiendo con el periodo de admisión de alumnos de Infantil y Primaria, cuyo plazo finaliza el próximo día 20, en el colegio público de O Bolo ultiman los detalles de las reformas acometidas en el centro, así como de las novedosas actividades que el equipo directivo diseñó para el próximo curso. Para ello cuenta con el apoyo del propio Concello, según dijo Miguel Ángel García Fariñas, quien adelantó que próximamente pondrá en marcha medidas de apoyo a la natalidad y para favorecer la incorporación de pequeños al censo.

Ya en el capítulo de reformas del colegio, cabe reseñar la realizada a la entrada del edificio, donde el mobiliario fue renovado totalmente, repartiéndose el espacio en varias zonas, destinadas al juego o a la lectura. “O alumnado ten as súas propias zonas”, explicó el director, José Luis Fernández.

La reforma de la planta superior, donde está ubicada la biblioteca, que también será renovada buscando potenciarla, también incluye la creación de nuevas zonas de trabajo y pequeños museos dotados con material educativo.

El centro fue dotado con los medios más actuales.

Actividades

Dentro del apartado de actividades, cabe reseñar la difusión de un corto, grabado por los 11 alumnos del centro, en el cual describen las ventajas de estudiar en el rural y, particularmente, en colegios donde, como el caso de O Bolo, la enseñanza es individualizada y su reducido tamaño facilita un mayor acercamiento a las familias.

Otra iniciativa suya es la creación de un semillero de especies autóctonas, que serán plantadas en los montes del municipio que ardieron, buscando aportar su granito de arena a la repoblación.

El limitado número de alumnos del colegio no es problema para que estos puedan conocer e intercambiar experiencias con los compañeros de otros centros, lo que tienen a su alcance en las diferentes jornadas de convivencia en las que participan a lo largo del curso.