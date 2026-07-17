Luar na Lubre triunfó en As Ermidas

El Santuario das Ermidas acogió este jueves el concierto de Luar na Lubre, una actuación que reunió a numerosos asistentes en uno de los enclaves patrimoniales más singulares de Galicia y que convirtió el histórico recinto en un escenario privilegiado para la música de raíz gallega, en un evento que colgó el cartel de "no hay entradas", como ocurrió hace un año en este mismo lugar con el artista internacional Carlos Núñez.

El público siguió con atención el concierto del reconocido grupo de folk. | Álex Lorenzo

La actuación formó parte de la programación de Concertos do Xacobeo y de la gira con la que la formación coruñesa celebra sus 40 años de trayectoria. El público disfrutó de un repertorio que combinó algunos de los temas más emblemáticos de la banda con composiciones de su nuevo trabajo, Lubre-40 aniversario, en un recorrido por cuatro décadas de música en las que el grupo ha sabido mantener la esencia de la tradición gallega incorporando nuevas sonoridades y arreglos contemporáneos que mantienen la frescura de los diferentes temas.

Luar na Lubre se ha consolidado como una de las formaciones de folk más importantes de Europa. Su trayectoria también está marcada por hitos como la proyección internacional de O son do ar, versionada por Mike Oldfield, y por el reconocimiento recibido dentro y fuera de Galicia.

Durante cerca de dos horas, la banda coruñesa ofreció un espectáculo en el que alternó piezas instrumentales y canciones, donde el público disfrutó de una cuidada puesta en escena y de la acústica del Santuario das Ermidas, un templo datado en el siglo XVII.

Entre los asistentes al evento se encontraban el director de Turismo de Galicia, Xosé Merelles; el delegado territorial de la Xunta, Manuel Pardo; y el alcalde de O Bolo, Miguel Ángel García, junto a otros representantes institucionales.