"Aburiño", en O Carballiño: cuando la villa se convierte en protagonista de una película

Dos directores de cine llegaron a O Carballiño: Xavier Bermúdez y Hugo Botana. El primero existe; el segundo, hasta hace poco, sólo habitaba en la cabeza de Bermúdez y sobre las páginas de un guion titulado “Aburiño”, el último largometraje en proceso del cineasta ourensano y que tiene al personaje de Botana como protagonista.

Al igual que Bermúdez, Hugo Botana es cineasta y llegó este otoño a la villa del Arenteiro para presentar su nueva película en la semana de cine del municipio. Más allá de este motivo, la relación del protagonista con esta localidad se remonta a su infancia, cuando recorría sus calles junto a su madre. Ahora, ya de adulto, volverá a esos mismos lugares, acompañado por su recuerdo, descubriendo y reencontrándose con espacios como el templo de la Veracruz, el balneario, el Muíño das Lousas, el Pazo da Almuzara o el Pazo Tizón.

Fin del rodaje

Grabada íntegramente en gallego, “Aburiño” está producida por las productoras Xamalú, Malapata, Malcontenta y La Malquerida Films y cuenta con el trabajo de un equipo formado por auxiliares de producción, dos encargados de sonido, dos cámaras, además del equipo de dirección. El rodaje comenzó a finales de septiembre y hoy afronta su última jornada, aunque la fase de preparación le ha llevado a Bermúdez un par de años más.

“No tenemos un presupuesto demasiado alto y tenemos que hacer muchas cosas para sacarlas adelante”, explica Manuel Preto, que forma parte de la productora Malapata con su hermano, Mateo Franco, quien también interpreta al protagonista. Este compagina las labores de producción con la actuación, una doble faceta que resume con la imagen de sí mismo sentándose a comer bastante tarde, tras una llamada telefónica. “Estoy comiendo ahora porque tenía que hacer unas gestiones para el fin de semana”, comenta entre risas. “Pero lo llevamos bien”.

Nombres como Roberto Leal, Marta Larralde, Monti Castiñeiras y Rebeca Solla completan el elenco. Solla interpreta a Diana, coprotagonista de la trama. “Foron unhas poucas semanas de traballo con secuencias moi intensas, pero estou moi agradecida de formar parte dunha historia na que as personaxes teñen tanto peso”, afirma. Pero la historia no solo destaca por los personajes, sino también por sus escenarios, que adquieren tanta importancia como los protagonistas. “Es un personaje más”, apunta Mateo Franco sobre la presencia de O Carballiño en el filme.