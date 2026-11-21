Los alumnos de O Carballiño se forman ante las emergencias
Estudiantes del colegio Calvo Sotelo de O Carballiño tomaron parte en el taller “Pupas, sustos e outros desgustos”
El delegado de la Xunta en Ourense, Manuel Pardo, visitó ayer el colegio Calvo Sotelo, en O Carballiño, para saludar a los alumnos que participan en el taller de primeros auxilios y educación para la salud titulado “Pupas, sustos e outros desgustos”. Este programa de intervención comunitaria se centra en los primeros auxilios y está dirigido a estudiantes de 3.º y 4.º curso de Educación Primaria (de 8 a 10 años) en centros escolares de todo el distrito sanitario de Ourense, Verín y O Barco de Valdeorras.
El delegado de la Xunta señaló que esta iniciativa —impulsada por los servicios de Atención Primaria— comenzó durante el curso académico 2017-2018 en la zona de O Carballiño. Desde entonces, se ha extendido por todo el distrito y se mantiene activa gracias al compromiso del personal de enfermería de Atención Primaria y de los propios centros educativos. El objetivo es formar a los niños en el manejo práctico de emergencias cotidianas mediante métodos lúdicos y actividades interactivas y participativas que aseguren la retención de los conocimientos a lo largo del tiempo. Hasta la fecha, más de 9.000 niños de todo el distrito sanitario han recibido esta formación.
Tras felicitar a los organizadores, instructores y participantes, Manuel Pardo destacó la importancia de educar jugando a los más pequeños en este ámbito: “Xa que nalgunhas ocasións pode salvar vidas, xa que aprenden cando e como alertar aos servizos sanitarios ante unha emerxencia e como actuar”. De este modo, a lo largo de la mañana, los niños participantes recibieron formación práctica -adaptada a su edad- sobre cómo reconocer las situaciones de emergencia más habituales, que van desde incidentes cotidianos como golpes, cortes, quemaduras u otras heridas, hasta convulsiones o pérdida del conocimiento.
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