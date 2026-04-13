Amenazó a su vecino desnudo con acuchillarlo por acoso a su mujer en Ourense: “La come con la mirada”

La Audiencia Provincial de Ourense ha impuesto a un hombre la prohibición de acercarse a menos de 40 metros de su vecino y de comunicarse con él tras la disputa que ambos tuvieron. El auto revoca así la decisión del Tribunal de Instancia de O Carballiño, que se encarga de investigar el caso y había denegado esta medida.

Todo parte de la denuncia de un hombre, que aseguró que su vecino, sin mediar palabra, se dirigió hacia él con un cuchillo y lo amenazó con que lo iba a matar. Explicó también que él reaccionó agarrándolo por el codo para que no le clavara el arma, cayendo al suelo, donde, según su versión, el investigado continuó amenazándolo con el cuchillo.

En ese momento, salió de su casa otro residente, quien fue testigo de la situación, al igual que la esposa del denunciante. Ambos confirmaron su versión, asegurando que vieron al investigado con un cuchillo en la mano y profiriendo amenazas de muerte.

Por su parte, el denunciado relató que salió desnudo de su casa por las provocaciones de su vecino, quien se encontraba silbando, aunque negó portar un cuchillo. “Amagué con que le iba a hacer algo”, aseguró en su declaración. Además, reconoció que le dijo que lo iba a acuchillar y en ese momento cayó el denunciante al suelo.

Intentó justificar la disputa aludiendo a conflictos previos. En este sentido, detalló que el denunciante ha amenazado en varias ocasiones a su esposa: “Se la comen con la mirada”.

Tras estos hechos, el denunciante pidió que se le impusiese al investigado una orden de alejamiento respecto a él. Sin embargo, la plaza 1 del Tribunal de Instancia de O Carballiño rechazó imponer esta medida, por lo que el interesado decidió recurrir ante la Audiencia Provincial de Ourense. El alto tribunal ourensano le da la razón en un auto y prohíbe a su vecino acercarse a él a una distancia inferior a 40 metros. Además, también le impide la comunicación.

Los magistrados señalan que estas medidas son “estrictamente necesarias” para proteger al denunciante. Además, indican que la versión del investigado aludiendo a conflictos previos no puede explicar su “atrabiliario y peligroso modo de proceder”.