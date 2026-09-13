El Auditorio de O Carballiño recibirá el otoño entre fotografías

La asociación fotográfica carballiñesa O Potiños organiza este año una nueva edición de su Arenteiro Fotográfico, que este sábado abrió sus puertas por la tarde en el Auditorio Manuel María.

Vecinos y visitantes se acercaron al Auditorio para la sesión inaugural. | B. M.

La sesión inaugural comenzó a las 17,30 horas con la actuación musical de Alexandre Cabanelas y Sander Ulloa, dos fotógrafos recientemente incorporados a O Potiños que combinaron sus dos facetas artísticas en la presentación. El acto continuó con las palabras del presidente de la asociación organizadora, Manolo Celta, a las que siguieron las intervenciones de la concejala del Concello de O Carballiño, Rosa Fuentes, y de la alcaldesa de Boborás, Patricia Torres. La entrega de los premios del Concurso Abierto de Fotografía 2026 dio paso al recorrido por las dieciséis exposiciones que conforman esta edición, con breves explicaciones de los autores sobre sus trabajos.

La convocatoria reunió a numerosos asistentes, una respuesta que Celta recibió con satisfacción porque, como explicó, “que veña tanta ente, demóstranos que o traballo que facemos durante todo o ano é recoñecido”, a lo que añadió que la acogida de este evento es especial, pues “aquí non vén xente só afeccionada á fotografía, moitos deles son amigos e iso tamén nos é importante”, señaló, antes de iniciar la visita por las diferentes propuestas. Durante la presentación, los expositores que pudieron asistir al acto fueron presentando sus obras y compartieron con el público algunas claves de sus creaciones, permitiendo acercarse a las técnicas y temáticas que reúne esta nueva edición del Arenteiro Fotográfico.

Distintas miradas

Hasta el 30 de octubre, O Carballiño acogerá propuestas fotográficas de autores vinculados a O Potiños y de creadores y colectivos invitados, con una amplia variedad de estilos, temáticas y técnicas que invitarán a recibir el otoño desde diferentes miradas artísticas. Además de la muestra, esta edición ofrecerá una masterclass impartida por el fotógrafo Mario Cea el próximo sábado, día 19.