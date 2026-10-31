O Carballiño abrió su pequeña feria del libro

El 9.º Encontro Literario de Ourense (ELO) abrió este viernes su primera jornada, siendo esta la primera edición en la que la celebración se desarrolla a lo largo de dos días. La iniciativa comenzó con el encuentro entre autores y lectores a las 17,00 horas en la Plaza Mayor, donde se colocó una mesa para la exposición y venta de ejemplares a modo de una pequeña feria del libro en la villa. Al coincidir este año con Samaín, el evento compartió espacio desde las 19,30 horas con el Túnel del Terror y, más tarde, con la gran chocolatada popular, con lo que se logró una mayor afluencia de público que pudo conocer de cerca las obras de los veinte escritores que asistieron este viernes. Cristin Ferro, una de las organizadoras del ELO, calificó positivamente la asistencia de este día: “Estuvo genial. Hubo mucho movimiento de gente”.

La noche terminó con una queimada con su conjuro que tuvo lugar en la misma plaza y organizada en colaboración con el Concello, aprovechando la celebración del Samaín. Hoy, el Encontro continuará a partir de las 9,00 horas en el Auditorio Manuel María con nuevas propuestas y actividades.