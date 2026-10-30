Carballiño destina 610.000 euros a comercio, vías y fiestas

El Concello do Carballiño aprobó este jueves en pleno modificaciones de crédito de algo más de 610.000 euros, destinadas a mejorar vías y calzadas públicas, reforzar el mantenimiento de los jardines y apoyar fiestas populares, así como al bono comercio, además de saldar deudas con la antigua empresa de recaudación o hacer frente a una posible reclamación patrimonial. El alcalde en funciones, José Castro-Gil, defendió la necesidad de movilizar estos fondos para ejecutar “proxectos que non se poden demorar”, especialmente las actuaciones de reposición de calzadas y los trabajos de poda y desbroce necesarios para mantener las zonas verdes. La modificación reserva 208.000 euros para seguridad viaria y renovación de vías públicas, 20.000 euros para el mantenimiento de jardines y 21.000 euros para fiestas populares. El expediente incluye también 219.000 euros para saldar una deuda correspondiente al servicio de recaudación del año 2015 y una reserva de crédito de 111.644 euros para hacer frente a la indemnización que reclama el propietario de un lavadero de vehículos situado en la calle Ourense, después de que se le revocase la licencia concedida por el Concello. La partida permitirá atender la posible obligación de abonar esta compensación si finalmente se confirma la reclamación patrimonial.

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El pleno aprobó también una modificación de crédito de 30.000 euros para preparar una nueva edición del bono comercio durante la campaña de Navidad. La iniciativa, impulsada en colaboración con la Asociación Centro Comercial Aberto O Carballiño, busca incentivar las compras en comercios de proximidad durante las fechas navideñas. En la edición de 2025 se repartieron 1.000 bonos entre los vecinos para gastar en los negocios participantes. Las modificaciones de crédito fueron aprobadas por PSOE y PP, con el voto en contra de Espazo Común y la abstención de la concelleira no adscrita, Sofía García.

Además, el pleno aprobó por unanimidad parte de la moción presentada por la concejala no adscrita para instar a la Xunta y a ADIF a incrementar las frecuencias de horarios en el transporte público y coordinar los servicios de autobús y tren para contar con una intermodal real. PSOE y PP rechazaron, sin embargo, los puntos que reclamaban garantizar la atención presencial en la estación ferroviaria y el acceso a vestíbulo y aseos de la estación de tren. Por otra parte, Espazo Común retiró del orden del día una moción que solicitaba aclarar los incidentes ocurridos durante la fiesta DJ del Pulpo celebrada en As Barcias, por falta de documentación e informes solicitados. También fue rechazada su propuesta para implicar al Concello en la promoción y programación del Ano Xubilar de la Veracruz.