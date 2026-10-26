Cuenta atrás para el comienzo del año santo de la Veracruz

“Todo surgió de forma providencial”, explica el párroco de la Veracruz, Jorge Juan Pérez Gallego, sobre la rapidez con la que se han sucedido los trámites desde el anuncio de la concesión, el día de San Cibrao. “Ha sido un periodo breve, pero, como se empezó con tiempo, lo llevamos bien”. Aunque sus palabras transmiten tranquilidad, confirma que esta semana ha sido de una actividad “intensa”. Los preparativos se han centrado en dejar listo todo el apartado material para evitar llegar a los días previos al 31 de octubre inmersos en una “semana de vértigo”.

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Un ejemplo de ello es la última tarea asumida por uno de los grupos de voluntariado el pasado viernes: la colocación de treinta banderas oficiales del jubileo en lugares estratégicos del municipio, que servirán como puntos de información y acogida tanto para los vecinos como para que los visitantes se acerquen a la localidad durante estas fechas. Están distribuidas entre la entrada a la villa por la AG-54; la rotonda del Pulpo de la travesía urbana de la N-541; el acceso desde San Cristovo de Cea y Ribadavia, y también se colocaron en otras zonas como el Concello y en la Avenida 25 de Xullo, así como en el entorno de la propia iglesia. Pérez Gallego hizo hincapié en que tardaron diez horas en su instalación: “Hasta las dos de la mañana estuvimos”.

Los trabajos en el exterior se extienden al interior del templo, donde se están llevando a cabo tareas de limpieza y decoración, con especial atención al acondicionamiento de la Puerta Santa, que será la puerta principal de la iglesia, presidida por una imagen de Cristo crucificado. Su apertura este sábado inaugurará un programa de actividades religiosas y culturales que se desarrollará a lo largo de este año y el próximo. La organización adelanta, entre todas ellas, una representación teatral de la vida de Evaristo Vaamonde, quien fue párroco de O Carballiño y promotor de la construcción de la Veracruz, que se llevará a cabo en junio de 2027 de la mano del grupo Dar Trela.

Amplia asistencia

El párroco afirma que se prevé la llegada de un buen número de personas desde otros puntos de la provincia y de otras zonas de Galicia, por lo que a las 800 plazas que puede acoger el templo se sumarán más de trescientas sillas: “Esperamos que los vecinos de aquí, que llenan la iglesia cada domingo, se acerquen este sábado junto con quienes vienen de fuera”. Asimismo, revela que se espera la asistencia de varios representantes de la vida cultural y política de O Carballiño, de Ourense y a nivel autonómico, además de un grupo representativo de miembros de la vida consagrada de la diócesis y de otros lugares de Galicia y de España, como A Coruña, Ávila o Madrid. Si bien no se contempla la presencia de representantes de la Santa Sede, sí está confirmada la de seis obispos que acompañarán al de Ourense, Leonardo Lemos Montanet -que presidirá la celebración-, el día de la apertura: el actual arzobispo de Santiago de Compostela, Francisco José Prieto, y el arzobispo emérito, Julián Barro; el actual obispo de Tuy-Vigo, Antonio José Valín, y el obispo emérito, Luis Quinteiro; el arzobispo de Mérida-Badajoz, José Rodríguez Carballo, y el obispo de León, Luis Ángel de las Heras. Ante tal despliegue de asistentes, se creó un dispositivo de seguridad coordinado entre voluntarios y la policía de O Carballiño para controlar el aforo del templo y el acceso al entorno de la Veracruz para el aparcamiento.

Previsión de un mayor número de visitantes por el auge del turismo religioso

No es la primera vez que se concede un año jubilar a una iglesia ourensana. El de la Veracruz coincide casi exactamente, veinte años después, con el año jubilar de san Rosendo, inaugurado en la iglesia de Celanova el 18 de noviembre de 2006. Sin embargo, este coincide con el año santo compostelano, que abrirá sus puertas el 31 de diciembre, y con la Eucaristía de acción de gracias por los 50 años de ministerio episcopal del cardenal Rouco Varela en Madrid, que tendrá lugar el mismo día, este 31 de octubre.

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Pese a estas coincidencias, el párroco Pérez Gallego se muestra convencido de que el templo acogerá a numerosas personas tanto este sábado como a lo largo de todo el año jubilar de la Veracruz y aventura el impacto económico: “Será considerable. Hay un turismo religioso que está en auge y Carballiño es una zona de paso para muchos peregrinos durante su camino hacia Compostela. Intentaremos potenciar nuestro año jubilar entre operadores turísticos para que integren el jubileo de la Veracruz en la peregrinación a Santiago”.