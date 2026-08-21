Un parque en O Carballiño para decir ¡Guau!

Antes de poner rumbo de nuevo a Gran Canaria, Boomer, el border collie de Desirée Guerra y Francisco Fernández, aprovechó su última mañana en O Carballiño para estrenar el primer parque canino del municipio, inaugurado este jueves en el Parque Municipal. Atravesó los túneles, saltó los vallados y recorrió las pasarelas y otros elementos de agility que lo mantuvieron activo durante su paseo matutino. La experiencia parece haberle convencido, tanto a él como a sus dueños, que ya planean repetirla el próximo año.

Boomer compartió el estreno con Rai y Valentín, dos de los perros que también se acercaron ayer a conocer el nuevo espacio, cada uno a su manera: Rai optó por explorar primero el recinto y olfatear todo a su paso antes de probar los obstáculos, mientras que Valentín, un yorkshire, no tardó en sumarse al recorrido del border collie.

Los perros y sus dueños están apenas familiarizándose con el nuevo espacio, pero ya les parece “un buen sitio para que socialicen los animales sin peligro”, como destacó Carlos Domínguez, dueño de Rai. El responsable de Valentín, Pepe Domínguez, valoró también que “es un lugar para que las personas interactúen y se aproveche el parque con nuevas propuestas para las mascotas”.

Un parque para todos

La presencia de animales de compañía en la villa había hecho necesaria desde hace años la creación de un lugar específico para ellos, un compromiso que la concelleira de Medio Ambiente e Termalismo, Elvira Torres, asumió desde su entrada en el gobierno local.

El nuevo recinto ocupa aproximadamente 1.500 metros cuadrados y está pensado para que los animales puedan hacer ejercicio y relacionarse en una zona adaptada que dispone de cierre perimetral, dos accesos, dos fuentes y dos papeleras con dispensadores de bolsas para la recogida de excrementos. Es uno de los primeros parques caninos en la provincia y ha supuesto una inversión superior a 26.000 euros por parte de la administración municipal.

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Con el parque ya en funcionamiento, el Concello confía ahora en que se haga un uso responsable de las instalaciones para garantizar su continuidad. “Ter animais é un dereito, pero conleva unha serie de obrigacións. En parte depende da colaboración cidadá que esta iniciativa perdure”, señaló Torres, añadiendo que un posible buen resultado de esta primera experiencia podría abrir la puerta a actuaciones similares o a la creación de un segundo parque canino.