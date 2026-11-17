FONDOS PÚBLICOS DE 2027
O Carballiño llevará al pleno un presupuesto de 10,1 millones de euros
FONDOS PÚBLICOS DE 2027
El Concello de O Carballiño aprobará en el pleno del próximo miércoles el presupuesto municipal para 2027, que asciende a 10.184.339 euros. Serán las segundas cuentas que saque adelante el bipartito formado por PP y PSOE tras su acuerdo de gobierno, con una distribución que concentra más de la mitad de los recursos en áreas relacionadas con la atención a las personas, los servicios públicos y el desarrollo económico del municipio.
Así, el 53,93% del presupuesto, un total de 5,49 millones de euros, se distribuye entre seis áreas relacionadas con el bienestar y el desarrollo del municipio. Servicios Sociales y Promoción Social concentra la mayor partida, con 1,63 millones de euros, seguida de Bienestar Comunitario, con 1,12 millones. Educación contará con 925.585 euros; Vivienda y Urbanismo, con 835.669 euros; Comercio, Turismo y Pymes, con 538.788 euros, y Cultura dispondrá de 432.645 euros.
En conjunto, estas partidas superan la mitad de los recursos municipales para 2027, reflejando, según destaca el gobierno local, su prioridad de situar a las personas y los servicios públicos en el centro de la acción política.
El alcalde en funciones, José Castro-Gil, destaca especialmente el peso de la atención social en el gasto municipal, con una inversión de 1,6 millones, un 16% del total, con el Servicio de Axuda no Fogar (SAF) como principal partida, mientras que el área de Benestar Comunitario cuenta con más de un millón para servicios esenciales como saneamiento e iluminación.
Castro-Gil pone el acento en la situación económica del Concello y en el equilibrio de las cuentas, con una deuda municipal que se sitúa en apenas 6.000 euros: “Mantemos unha estabilidade orzamentaria, podemos facer fronte a todos os pagos sen tensión e somos dos poucos concellos sen débedas”.
En el capítulo de ingresos, las cuentas del 2027 reflejan un descenso, lo que influye en que el presupuesto sea menor que el anterior, cuando alcanzaron los 11.240.000 euros. El alcalde en funciones explica que la diferencia responde fundamentalmente a los cambios en la gestión de los servicios de agua y recogida de residuos. “O orzamento é menor porque antes cobrábamos os recibos da auga e do lixo dende o Concello; eses ingresos xestiónanos agora as empresas”, señala el regidor, ya que tras la adjudicación de estos servicios, no figuran en las cuentas.
El presupuesto de O Carballiño para 2027 reserva 500.000 euros para aportaciones municipales a inversiones, una cantidad que permitirá al Concello participar en proyectos cuyo coste global supera los tres millones de euros, con financiación de distintas administraciones.
Entre las actuaciones previstas figuran la apertura de la calle Faustino Santalices, la humanización de la rúa Ribeiro y el inicio de la peatonalización de la Praza Maior. También se incluyen la reforma de la Praza de Abastos, cuyas obras ya están en marcha, y las intervenciones en el pabellón y el campo de fútbol de A Uceira. Entre estos cinco proyectos, la aportación municipal rondará los 350.000 euros.
El alcalde en funciones, José Castro Gil, destaca que la colaboración institucional y la captación de subvenciones permiten al Concello asumir la parte de financiación que le corresponde y concurrir a actuaciones de mayor envergadura. “Traballamos con pouco gasto, apoiándonos nas axudas doutras administracións. Nunca tivemos tantas subvencións como o ano pasado. Ás veces os concellos non poden aportar a parte que lles corresponde para as actuacións e nós si porque temos as contas saneadas”, señala.
Esta fórmula permite abordar obras que, por su volumen económico, difícilmente podrían ejecutarse únicamente con recursos municipales. El equipo de gobierno plantea así las inversiones a través de la combinación de fondos propios y ayudas externas, con las que busca sacar adelante proyectos de mejora urbana, equipamientos y espacios públicos.
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