La corporación debatirá las cuentas en el pleno que tendrá lugar el miércoles.

El Concello de O Carballiño aprobará en el pleno del próximo miércoles el presupuesto municipal para 2027, que asciende a 10.184.339 euros. Serán las segundas cuentas que saque adelante el bipartito formado por PP y PSOE tras su acuerdo de gobierno, con una distribución que concentra más de la mitad de los recursos en áreas relacionadas con la atención a las personas, los servicios públicos y el desarrollo económico del municipio.

El alcalde destaca la estabilidad presupuestaria del concello y la captación de ayudas para inversiones

Así, el 53,93% del presupuesto, un total de 5,49 millones de euros, se distribuye entre seis áreas relacionadas con el bienestar y el desarrollo del municipio. Servicios Sociales y Promoción Social concentra la mayor partida, con 1,63 millones de euros, seguida de Bienestar Comunitario, con 1,12 millones. Educación contará con 925.585 euros; Vivienda y Urbanismo, con 835.669 euros; Comercio, Turismo y Pymes, con 538.788 euros, y Cultura dispondrá de 432.645 euros.

En conjunto, estas partidas superan la mitad de los recursos municipales para 2027, reflejando, según destaca el gobierno local, su prioridad de situar a las personas y los servicios públicos en el centro de la acción política.

Estabilidad

El alcalde en funciones, José Castro-Gil, destaca especialmente el peso de la atención social en el gasto municipal, con una inversión de 1,6 millones, un 16% del total, con el Servicio de Axuda no Fogar (SAF) como principal partida, mientras que el área de Benestar Comunitario cuenta con más de un millón para servicios esenciales como saneamiento e iluminación.

Castro-Gil pone el acento en la situación económica del Concello y en el equilibrio de las cuentas, con una deuda municipal que se sitúa en apenas 6.000 euros: “Mantemos unha estabilidade orzamentaria, podemos facer fronte a todos os pagos sen tensión e somos dos poucos concellos sen débedas”.

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En el capítulo de ingresos, las cuentas del 2027 reflejan un descenso, lo que influye en que el presupuesto sea menor que el anterior, cuando alcanzaron los 11.240.000 euros. El alcalde en funciones explica que la diferencia responde fundamentalmente a los cambios en la gestión de los servicios de agua y recogida de residuos. “O orzamento é menor porque antes cobrábamos os recibos da auga e do lixo dende o Concello; eses ingresos xestiónanos agora as empresas”, señala el regidor, ya que tras la adjudicación de estos servicios, no figuran en las cuentas.