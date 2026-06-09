LAZOS ENTRE TERRITORIOS
O Carballiño presenta la 64ª Festa do Pulpo en Lanzarote
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El emblemático Castelo de San Xosé de Lanzarote fue el escenario este lunes de la presentación oficial de la 64ª Festa do Pulpo do Carballiño, declarada de Interese Turístico Internacional y que este año estará dedicada a la isla canaria. El acto contó con la participación del presidente del Cabildo de Lanzarote, Oswaldo Betancort; el consejero de Centros de Arte, Cultura y Turismo de la isla, Ángel Vázquez; el alcalde en funciones de O Carballiño, José Castro-Gil, el edil de Turismo e Industria de la villa, Manuel Dacal, y la edil de Servizos Sociais e Igualdade, Silvia Baranda.
“Entendemos a gastronomía como un piar fundamental da nosa identidade, e por iso mantemos as receitas tradicionais e a forma de preparar os nosos produtos”, señaló Castro-Gil, destacando la defensa de la cociña atlántica en ambos territorios y el trabajo de las pulpeiras y pulpeiros como transmisores de la tradición culinaria.
Por su parte, Betancort expresó “agradecemento, orgullo y emoción” por la elección de la isla como protagonista de esta edición y subrayó los lazos “históricos y humanos” que unen Lanzarote y O Carballiño. Recordó además la presencia de familias gallegas en la isla y la relación de intercambio cultural y migratorio entre ambos territorios. El presidente del Cabildo destacó también el modelo de desarrollo basado en producto local y el papel de sectores como la agricultura, la pesca y la gastronomía, así como la importancia del festival Saborea Lanzarote, en el que participaron pulpeiras de O Carballiño, como referente enogastronómico.
El acto concluyó con la entrega a las autoridades de Lanzarote de una figura de la tradicional pulpeira de O Carballiño como obsequio institucional y con una degustación de pulpo á feira preparado por la concejala Silvia Baranda.
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