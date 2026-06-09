O Carballiño presenta la 64ª Festa do Pulpo en Lanzarote

El emblemático Castelo de San Xosé de Lanzarote fue el escenario este lunes de la presentación oficial de la 64ª Festa do Pulpo do Carballiño, declarada de Interese Turístico Internacional y que este año estará dedicada a la isla canaria. El acto contó con la participación del presidente del Cabildo de Lanzarote, Oswaldo Betancort; el consejero de Centros de Arte, Cultura y Turismo de la isla, Ángel Vázquez; el alcalde en funciones de O Carballiño, José Castro-Gil, el edil de Turismo e Industria de la villa, Manuel Dacal, y la edil de Servizos Sociais e Igualdade, Silvia Baranda.

“Entendemos a gastronomía como un piar fundamental da nosa identidade, e por iso mantemos as receitas tradicionais e a forma de preparar os nosos produtos”, señaló Castro-Gil, destacando la defensa de la cociña atlántica en ambos territorios y el trabajo de las pulpeiras y pulpeiros como transmisores de la tradición culinaria.

Por su parte, Betancort expresó “agradecemento, orgullo y emoción” por la elección de la isla como protagonista de esta edición y subrayó los lazos “históricos y humanos” que unen Lanzarote y O Carballiño. Recordó además la presencia de familias gallegas en la isla y la relación de intercambio cultural y migratorio entre ambos territorios. El presidente del Cabildo destacó también el modelo de desarrollo basado en producto local y el papel de sectores como la agricultura, la pesca y la gastronomía, así como la importancia del festival Saborea Lanzarote, en el que participaron pulpeiras de O Carballiño, como referente enogastronómico.

El acto concluyó con la entrega a las autoridades de Lanzarote de una figura de la tradicional pulpeira de O Carballiño como obsequio institucional y con una degustación de pulpo á feira preparado por la concejala Silvia Baranda.