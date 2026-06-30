O Carballiño refuerza la atención a las mujeres

El Centro de Información á Muller (CIM) del Concello de O Carballiño fue uno de los 17 de la provincia beneficiarios de la convocatoria de ayudas de la Xunta para la promoción de la igualdad correspondiente al pasado año, recibiendo una aportación superior a los 45.000 euros de la Consellería de Política Social e Igualdade.

Así lo destacó ayer el delegado territorial de la Xunta en Ourense, Manuel Pardo, durante su visita al centro, acompañado por el director territorial de Política Social, Santiago Álvarez; la edil de Igualdad, Silvia Baranda; la edil de Educación, Lorena Castro, y la psicóloga del CIM, Marina Domínguez.

Baranda subrayó el trabajo que realiza el personal del CIM en la promoción de la igualdad y prevención de la violencia de género y atención a las víctimas de esta violencia, “ofrecendo asesoramento xurídico, información e atención psicolóxica a calquera muller que o necesite”, y destacó que el CIM “non só atende a mulleres do Carballiño senón de todos os concellos da comarca”.

Manuel Pardo recordó el apoyo que ofrece la Xunta “para fortalecer estes servizos públicos fundamentais” y recordó que hasta el próximo 13 de julio permanece abierto el plazo para solicitar una nueva convocatoria de ayudas destinada a financiar los gastos de personal de los 84 CIM existentes en Galicia.

Estas subvenciones permiten sufragar puestos de dirección, asesoramiento jurídico, atención psicológica, personal técnico, agentes de igualdad y acciones de formación y dinamización del territorio con perspectiva de género. Cada ayuntamiento podrá recibir hasta 52.000 euros, mientras que las solicitudes conjuntas podrán alcanzar los 120.000 euros.