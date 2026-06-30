La flor del abandono

Cómo será el cisco montado en torno al Gobierno del país y su partido mayoritario, que ni el fútbol ni la proximidad del verano han sido capaces de difuminarlo para que no siga dando la turra y sembrando la inquietud en el rostro de nuestro presidente cuya delgadez se acrecienta por días. Para colmo de males, el caballero ZP de los tesoros en la caja fuerte de su despacho, debe haber perdido la flor que siempre ha llevado donde la espalda pierde su nombre y los pepinos amargan, y además de la paulatina floración de prácticas sospechosas, se manifiestan dos terremotos seguidos que han barrido parte de Venezuela, uno de sus feudos favoritos donde este señor parecía tener la vara muy alta.

La sospecha generalizada es que buena parte de la ayuda facturada para socorrer a los venezolanos se puede quedar por el camino

La cabra tira al monte y muchas agencias europeas de ayuda a poblaciones damnificadas no se fían un pelo de las instancias gubernamentales heredadas del chavismo. que se fueron pervirtiendo todavía más con la llegada de Maduro hoy huésped de una prisión federal estadounidense si es que sigue allí. Por eso, la sospecha generalizada es que buena parte de la ayuda facturada para socorrer a los venezolanos se puede quedar por el camino. Si se quedaba en tiempo de quietud sin seísmos de por medio, qué será ahora que llegan recursos en oleadas para amparar a la atribulada población y que episodios recientes a los que no es ajeno el caballero del joyero secreto, pudieran conducir a sospechar que quizá no acaben destinados a paliar la desgracia de un pueblo que está sufriendo lo inimaginable, sino a otros menesteres de menor buenaventura.

Aceptando sin dudarlo el principio de presunción de inocencia que debe considerar a Zapatero inocente de toda falta hasta que la Justicia no demuestre lo contrario –principio que Pedro Sánchez, Óscar López, Félix Bolaños, Óscar Puente y tantos otros del cinturón de hierro solicitan para los suyos y deniegan para rivales como Isabel Díaz Ayuso a la que consideran corrupta por definición sin mediar instancia judicial alguna- justo es también sospechar que tanto ha ido a la fuente el cántaro de ZP que ha acabado por romperse, añicos irremediables salga como salga en su juicio. Venezuela le era muy propicia. Ahora, ya veremos.