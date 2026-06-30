Hay un montón de motivos para patear el concello lucense de Antas de Ulla –el nacimiento del río, los bosques autóctonos, los petroglifos del monte Farelo y la panorámica 360 grados de las cuatro provincias gallegas, la fortaleza del Castro de Amarante, el románico de sus 27 parroquias, las ruinas del balneario de Frádegas rico en aguas sulfurosas, el pan de Antas de horno de leña o el queso de la Denominación de Origen Arzúa-Ulloa– pero no se habían puesto en la fila de los planes hasta leer la crónica de Silvia Iglesia en El Progreso de la inauguración del Parque Central de Galicia, el kilómetro 0.

La atracción simbólica del centro del país la reclamaron los concellos de Lalín, desde el siglo XIX, Chantada y Melide. Hace siete años el Instituto Geográfico Nacional certificó que el punto para chantar el monolito correspondía a la coordenadas 7º 54’ 38,99” W - 48º 45’ 25,15” N (según reza la placa) del lugar de Nugallás en la parroquia de San Fiz de Amarante del Concello de Antas de Ulla.

El domingo fue inaugurado por centenares de vecinos y los alcaldes de la comarca

El cuño fue solicitado por el Instituto de Estudos Ulloáns y la Diputación de Lugo, que presidía el entonces socialista José Tomé, ahora diputado no adscrito y alcalde de Monforte, tras ser acusado de un presunto delito de acoso sexual y abuso en el ejercicio de la función pública, apostó por hacer un parque de 45.000 metros cuadrados para no desaprovechar el título concedido. El lugar pertenecía a Margarita Mariño Varela, maestra en los colegios de la comarca durante casi cuatro décadas, que sólo puso como condición “que se respetasen los carballos”, según contó en 2020 en Praza.gal. El domingo fue inaugurado por centenares de vecinos y los alcaldes de la comarca. Con Tomé emocionado por las palabras que le dedicaron su sucesora en la Diputación, Carmela López y la alcaldesa de Antas, Pilar García Porto. Y salió en una foto incómoda para el líder de los socialistas gallegos, José Ramón Gómez Besteiro, hasta que se juzgue el caso. La Xunta estuvo representada por Carmen José López, directora territorial de Emprego.

“Só existe un centro xeográfico oficial de Galicia e está aquí. Temos esa sorte”, dijo la alcaldesa. Si en Fisterra no acabase la tierra habría menos motivos para ir porque siempre hay que volver. A Antas sólo se puede ir.