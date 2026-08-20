O Carballiño urge en un bando a reducir el consumo de agua

La red de abastecimiento de O Carballiño ha registrado en agosto consumos de unos 7.000 metros cúbicos diarios de agua, una cifra que el Concello sitúa en máximos históricos para el sistema que abastece al municipio y a Maside.

La situación de sequía, agravada por la falta de lluvias, las altas temperaturas y el aumento de la demanda durante el verano, debido al incremento de población en los meses estivales, ha provocado un repunte del consumo de agua en la localidad. Un escenario que, en las últimas semanas, se ha repetido también en otros puntos de la provincia y de toda Galicia.

Si bien el alcalde en funciones, José Castro, advierte de que el nivel del río Arenteiro ha descendido, las reservas todavía se mantienen en niveles adecuados. “El depósito de agua está lleno, funcionando bien y, en principio, no hay problema”, explica, sin obviar que la principal preocupación ahora es anticiparse a una posible evolución negativa de la sequía.

Ante este panorama, el Concello ha publicado un bando con “Medidas extraordinarias e urxentes para o aforro de auga”, en el que solicita a la población que reduzca el riego de parques y jardines, limite los baldeos de calles y evite el llenado de piscinas y el lavado de vehículos. Por su parte, Castro recalca que “no se llevarán a cabo cortes en el suministro”, por el momento, y confía en que la previsión de precipitaciones para este fin de semana ayude a aliviar el problema de escasez.

Refuerzo de la red municipal

Aunque no se puede hablar de zonas especialmente afectadas dentro del municipio, aquellas que dependen de manantiales empiezan a acusar ciertas dificultades, como es el caso de Pociños, Pol y Madarnás. En este contexto, Castro ha señalado que desde el Concello estarán “vigilantes para ayudar a estas zonas en caso de cualquier incidencia”, destacando que el objetivo a medio plazo es incorporar estos núcleos al sistema de abastecimiento municipal.

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El nuevo contrato de gestión del abastecimiento, adjudicado a Augas do Arenteiro, está “todavía muy verde”, según reconoce el regidor municipal, ya que contempla un plazo de cinco años para ejecutar el total de actuaciones previstas, con la intención de que algunas cobren impulso a partir de septiembre. El plan incluye la mejora de las captaciones para aumentar las reservas, así como el refuerzo de las presas del río Arenteiro a su paso por el municipio, entre ellas la de Benere, donde se realiza la captación de agua para la potabilizadora. Para ello, se trabajará en colaboración con la Confederación Hidrográfica, lo que permitirá intervenir sobre las infraestructuras deterioradas y recuperar las ya existentes, en lugar de construir otras nuevas, según el Concello.