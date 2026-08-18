El pilates animó a disfrutar del ejercicio saludable en Carballiño

El entorno del Gran Balneario de Carballiño acogió este lunes una nueva sesión de pilates al aire libre organizada por +Deporte La Región, una propuesta que reunió a cerca de 50 personas dispuestas a dedicar parte de la tarde a la actividad física y al bienestar. A pesar de las altas temperaturas, los participantes disfrutaron de una sesión en plena naturaleza.

Durante la actividad, la monitora, Angélica Molina, fue guiando a los asistentes a través de diferentes ejercicios destinados a trabajar la movilidad, la fuerza y el control corporal, combinados con técnicas de respiración. Molina destacó los múltiples beneficios de esta disciplina, especialmente para “dificultades de la columna y movilidad articular”, aunque también señaló que “ayuda a mejorar la conexión con el propio cuerpo y a aprender a respirar correctamente, trabajando la fuerza desde el abdomen y también el equilibrio”. La instructora destacó que estas sesiones “son para todas las edades, cada uno hace lo que puede, solo hay que tener ganas de venir a moverse”.

Entre los participantes estaba Amelia Bugueiro, que practica ejercicio habitualmente y que explicó que le gustan tanto el pilates como el yoga porque le ayudan a mejorar la movilidad.

También Felisa Gayosa se animó a acudir “porque o pilates vaime moi ben física e mentalmente e porque me gusta moito este sitio, o xardín do Balneario”. Además, valoró que se organicen propuestas deportivas como la de +Deporte La Región, dirigidas a personas de todas las edades. “Paréceme moi ben que haxa estas actividades e é estupendo que haxa para todos, tamén para os que chegamos á terceira idade”.

Para Juan Trigas y su sobrina, Indira Álvarez, la de ayer fue su primera experiencia con el pilates. “Habíamos hecho yoga y dijimos: vamos a probar”. Trigas explicó que no son de Carballiño y que aprovechan sus estancias estivales para descubrir las actividades disponibles. “No somos de aquí y cuando estamos en verano miramos lo que hay y nos animamos”, comentó.

La iniciativa forma parte del programa +Deporte La Región, que lleva este tipo de actividades deportivas y de bienestar a distintos puntos de toda la provincia de Ourense.