Cincuenta años construyendo el futuro de O Carballiño desde las aulas

El IES Número 1 de O Carballiño cumplió este lunes medio siglo de historia. En estos 50 años ha visto pasar a miles de alumnos, cinco reformas en sus instalaciones y varias generaciones de docentes. Uno de ellos, Antonio Barge, conoció el centro antes incluso de poner un pie en él: el 27 de julio de 1976 vio por televisión su inauguración mientras hacía el servicio militar en Toledo. Apenas tres meses después cruzaría esas mismas puertas como profesor de Geografía e Historia.

La apertura del instituto supuso un antes y un después para la enseñanza en la comarca. Fue el primer centro de la localidad en impartir los tres cursos del Bachillerato Unificado Polivalente (BUP) y, poco después, el Curso de Orientación Universitaria (COU), evitando que cientos de jóvenes tuvieran que desplazarse a Ourense para continuar sus estudios.

Si Barge y Amil representan las primeras generaciones del profesorado, Juan Valcárcel simboliza la continuidad del día a día en las aulas

Barge desarrolló toda su carrera en el centro hasta jubilarse en 2012, tras 17 años como director. En ese tiempo asistió a cinco actuaciones de mejora y modernización del edificio y de la evolución de toda una comunidad educativa.

Esa transformación también la vivió Manuel Amil, que llegó al instituto en el curso 1981-82 y acabó sucediendo a Barge en la dirección. Antes de retirarse en 2018, se propuso preservar la memoria del instituto y digitalizó cientos de documentos y fotografías que hoy permiten recorrer los 50 años de actividad del centro.

Las instalaciones exteriores del centro en sus primeros años de vida.

Si Barge y Amil representan las primeras generaciones del profesorado, Juan Valcárcel simboliza la continuidad del día a día en las aulas. Incorporado en el curso 1985-86, ha sido una de las presencias más estables de las clases y se jubiló hace apenas seis meses tras convertirse en el docente que más tiempo ocupó una plaza en el instituto. “No he aprendido nada nuevo de mi materia en todos estos años, pero mis alumnos me han enseñado todo lo que sé de pegagogía”, resume, con la perspectiva que dan cuatro décadas de docencia.

Reencuentro histórico

Ahora, el testigo está en manos del actual equipo directivo, conformado por la directora del centro, Almudena Mosquera, y la vicedirectora, Ana Lousado, quienes quieren rendir homenaje a quienes forjaron la identidad del instituto.

Con ese objetivo se ha organizado un acto conmemorativo el próximo 17 de octubre, coincidiendo con el 50º aniversario del inicio de la actividad lectiva. La celebración comenzará a las 12,00 horas en el salón de actos y continuará con una comida abierta al alumnado, al profesorado y al personal no docente de todas las etapas en un reencuentro para celebrar medio siglo de trayectoria compartida entre todos.