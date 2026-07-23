Detenido por amenazas con un arma blanca en Carballiño la noche de la final del Mundial

La Policía Local de Carballiño realizó más de 30 intervenciones entre la tarde y la noche del domingo.

La Policía Local de O Carballiño detuvo a un hombre como presunto autor de un delito de amenazas con arma blanca. El arresto fue practicado durante la tarde-noche del domingo, en el que llevó a cabo un operativo especial con motivo de la retransmisión de la final del mundial entre España y Argentina.

La jornada discurrió con un notable incremento de la actividad policial, tal y como refleja que los policías locales de los turnos de tarde y de noche atendiesen más de 70 llamadas telefónicas que derivaron en más de una treintena de intervenciones.

Además de la detención, tuvieron que intervenir en una pelea con varios implicados, la búsqueda de una persona fugada sometida a tuleta y la apertura de diligencias por un accidente de tráfico con vuelvo en el que el conductor dio positivo en alcoholemia. Sin embargo, no sufrió lesiones.

Ocio nocturno

Además, los agentes notaron una intensa actividad del ocio nocturno con motivo de la celebración del mundial de España, lo que les llevó a intervenir en molestias por ruido, actos vandálicos, incumplimiento de horarios por parte de establecimientos nocturnos o conflictos entre particulares.

Los festejos se alargaron significativamente en O Carballiño e incluso los del turno de la mañana del lunes tuvieron que continuar atendiendo intervenciones relacionadas con el ocio nocturno.

Desde la Policía Local de la localidad destacan que la retransmisión del encuentro y las celebraciones se desarrollaron, en términos generales, en un ambiente festivo y con normalidad, sin que se produjeran incidentes de especial gravedad que afectasen al desarrollo del evento.