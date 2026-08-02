O Día da Emigración comeza a conta atrás no Carballiño

Los acordes de la nostalgia y el recuerdo resonaron con fuerza en O Carballiño para rendir tributo a quienes un día dejaron su tierra. La celebración del Día de la Emigración tejió un emotivo prólogo a la inminente Festa do Pulpo, envolviendo la tarde en una atmósfera musical que cobró vida con los homenajes sonoros de Carlos Bao & 80 razones y el grupo Lo mejor del último.

Tras esta velada, el municipio se prepara para afrontar su semana grande con la previsión de acoger a miles de visitantes. El primer hito de la programación llegará el martes a las 20,00 horas en la Praza Maior, escenario donde los expertos cortadores asumirán el reto de trocear 610 kilos de cefalópodo para batir un nuevo récord mundial elaborando la tapa más grande del planeta. La agenda institucional tomará el relevo el sábado mediante una recepción a las autoridades de Lanzarote, isla homenajeada en esta edición. Como gran colofón, el domingo desplegará el día grande de la 64ª Festa do Pulpo, llenando las calles de la villa de tradición y gastronomía.