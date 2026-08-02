Alumnos del obradoiro dual ya hacen prácticas en O Carballiño

El Obradoiro Dual de Emprego de O Carballiño ha dado un paso más en su desarrollo con el inicio de las prácticas de los veinte alumnos participantes. Después de un primer mes dedicado a la formación teórica, los alumnos trabajadores han comenzado esta semana a aplicar sobre el terreno los conocimientos adquiridos con actuaciones en distintos espacios públicos del municipio, donde continuarán trabajando durante los próximos meses.

Las primeras intervenciones se están llevando a cabo en la calle Evaristo Vaamonde y en el Parque Municipal. El grupo que cursa la especialidad de pintura industrial en construcción se ocupa de renovar la señalización horizontal de la calle, una labor que posteriormente se extenderá a otras zonas de la villa. Paralelamente, los alumnos de aprovechamientos forestales realizan trabajos de acondicionamiento, limpieza y desbroce en las zonas verdes del Parque Municipal, contribuyendo a su mantenimiento y mejora.

El Obradoiro Dual de Emprego comenzó el pasado mes de junio y tendrá una duración de nueve meses. Se trata de un programa mixto de formación y empleo en el que participan veinte personas desempleadas, contratadas mientras reciben formación teórica y práctica. Durante este tiempo preparan la obtención de los correspondientes certificados de profesionalidad, con el objetivo de mejorar sus posibilidades de inserción laboral.

La iniciativa se centra en dos especialidades con demanda de profesionales: los aprovechamientos forestales y la pintura industrial en construcción. Gracias a este modelo, los participantes no solo completan su formación en el aula, sino que adquieren experiencia realizando trabajos reales que repercuten directamente en la mejora de espacios públicos del municipio. La puesta a punto de la señalización viaria, el mantenimiento de parques y zonas verdes o futuras actuaciones en otros puntos de la villa forman parte de las tareas previstas durante el desarrollo del programa.

Con este sistema de formación en alternancia, los alumnos combinan aprendizaje y experiencia laboral desde el primer momento, al tiempo que el municipio se beneficia de actuaciones que contribuyen al mantenimiento y acondicionamiento de diferentes espacios públicos.