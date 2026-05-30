Emotivo homenaje a las pulpeiras en la Fábrica do Papel en O Carballiño

La Fábrica do Papel do Carballiño acogió una gala de reconocimiento a las pulpeiras, que reunió a varias familias de Arcos y Carballiño, que durante generaciones han mantenido viva una de las tradiciones gastronómicas más representativas de Galicia, como es el pulpo á feira.

El evento, organizado por el Concello, se desarrolló en el marco del Plan de Sostenibilidad Turística en Destino, financiado por el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia del Gobierno de España a través de los fondos NextGenerationEU.

La gala fue inaugurada por el alcalde en funciones de Carballiño, José Castro-Gil, quien destacó el valor patrimonial de una tradición “que forma parte de la historia y de la memoria colectiva de la villa”. Por su parte, el concejal de Turismo, Manuel Dacal, agradeció el esfuerzo y dedicación de las pulpeiras y pulpeiros “para preservar un oficio que continúa siendo uno de los grandes emblemas del municipio”.

Uno de los momentos más destacados fue la presentación del documental “A memoria nas mans”, realizado por Plácido “Pachi” Baranda, que recoge vivencias de un oficio que forma parte del patrimonio inmaterial de Carballiño, junto a la presentación del “Recetario do Pulpo á Feira”. El xefe del área provincial de Turismo de Ourense, Cecilio Santalices, fue el encargado de clausurar el acto.