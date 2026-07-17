EVENTO CULTURAL
A Festa da Palabra, de volta na Insua dos Poetas
EVENTO CULTURAL
A Fundación Insua dos Poetas celebrará este sábado a XVIII Festa da Palabra, unha das principais citas culturais do verán galego, que nesta edición renderá homenaxe ao escritor Xosé Luís Méndez Ferrín pola súa extraordinaria contribución á literatura e á cultura de Galicia.
A xornada reunirá escritores, artistas, músicos, editores e representantes do ámbito cultural nun programa que combinará recitais poéticos, actuacións musicais, encontros literarios e diversos actos institucionais. Como é tradición, o evento servirá tamén para recoñecer a traxectoria de destacadas personalidades mediante a entrega dos Premios Insua dos Poetas 2026.
Entre as persoas distinguidas este ano figuran a escritora Fina Casalderrey, o editor e promotor cultural Bieito Ledo e o empresario Alfonso Medela pola súa contribución á literatura galega.
Ademais, a programación incluirá unha homenaxe ao trobador medieval galego Fernán Páez de Tamallancos, natural de Vilamarín. Señor das terras de Bubal e tenente do rei, destacou tanto polo seu papel político e militar como pola súa condición de protector da poesía lírica, conservándose del un cancioneiro con oito composicións.
O promotor do evento, Luis Tosar, asegurou que “é un evento cultural que, máis alá da provincia de Ourense, ten unha convocatoria en toda Galicia e constitúe un avance importantísimo no verán cultural, e unha xornada completa adicada á expresión máis xenuína da lingua galega”.
Un dos momentos destacados desta edición será a inauguración dunha nova instalación artística dedicada a García Lorca, obra da escultora Soledad Penalta.
Contenido patrocinado
También te puede interesar
EVENTO CULTURAL
A Festa da Palabra, de volta na Insua dos Poetas
CRISIS DEL MERCADO INMOBILIARIO
O Carballiño impulsa medio centenar de viviendas públicas
DESFILE DE CARROZAS
Ni la lluvia frenó el Entroido de Verán en O Carballiño
Lo último
RECORTES
Qué más puede pasar
40 ANIVERSARIO
Luar na Lubre triunfó en As Ermidas
Barriga cervexeira