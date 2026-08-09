La Festa do Pulpo estrecha vínculos con otros territorios gastronómicos

Representantes de la corporación municipal de O Carballiño recibieron este sábado en el Concello a las autoridades invitadas a la 64ª Festa do Pulpo, procedentes de Lanzarote, Noventa Padovana, Mogán y Sevilla. El acto sirvió para agradecer su presencia y poner en valor los vínculos que la celebración ha ido estrechando con otros territorios a través de la gastronomía.

“O Carballiño está aberto ao mundo e a toda a xente que nos axuda a expandir a nosa tradición gastronómica vinculada ao pulpo”, señaló el alcalde en funciones, José Castro-Gil. El edil de Turismo, Manuel Dacal, destacó que “o pulpo e a gastronomía únennos con outros lugares que, coma nós, defenden e manteñen vivo o seu patrimonio e a súa cociña tradicional”, recordando la dedicación de esta edición a Lanzarote, el hermanamiento con Noventa Padovana, la futura unión con Mogán y el homenaje del Lar Gallego de Sevilla al municipio en la pasada Feria de Abril.

El consejero de Presidencia del Cabildo de Lanzarote, Miguel Ángel Jiménez, subrayó que “lo bueno de la gastronomía es que no importan los idiomas, importa el paladar; la gastronomía une pueblos”. El alcalde de Noventa Padovana, Marcello Bano, destacó el “fuerte vínculo” con O Carballiño, mientras el edil de Pesca de Mogán, Víctor Gutiérrez, confirmó la presencia carballiñesa en la Feria del Atún y del Mar. La vicepresidenta del Lar Gallego de Sevilla, Begoña Domínguez, resaltó los lazos con Galicia, en un acto que incluyó la degustación de productos típicos y vinos de Lanzarote y Noventa Padovana.