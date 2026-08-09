Galería | Las peñas llenaron de color e ingenio la villa carballiñesa
90 PEÑAS
Cerca de 2.000 personas participaron en el Concurso de Camisetas de la Festa do Pulpo
La Praza Maior se llenó este sábado de color, música y mucho ambiente festivo con la tradicional Festa das Camisetas, que reunió a cerca de 2.000 personas de todas las edades, agrupadas en 90 peñas. La cita volvió a convertir el centro de O Carballiño en un gran escaparate de creatividad, ocurrencias y ganas de fiesta, como anticipo del día grande de la Festa do Pulpo.
Desde las seis de la tarde, las agrupaciones fueron tomando la plaza para lucir sus diseños y posar juntas en el photocall instalado por el Concello. Familias, grupos de amigos, asociaciones y colectivos sociales compartieron protagonismo en una tarde en la que las camisetas fueron mucho más que una prenda, convirtiéndose en el distintivo de cada peña y en una muestra del ingenio de sus integrantes.
La fiesta volvió a reunir a grupos de jóvenes, familias con niños y adultos que año tras año mantienen viva esta cita. Muchos visitantes se acercaron a la Praza Maior para contemplar las camisetas en exhibición y disfrutar del ambiente, con DJ Tibu y Batucarba poniendo ritmo a la jornada.
La plaza se convirtió así en un ir y venir de grupos, fotografías y camisetas de todos los colores y estilos. Algunas apostaron por diseños elaborados y otras por el humor y la originalidad.
Para los participantes, el concurso es casi lo de menos. “Lo importante no es ganar, venimos a divertirnos”, explicaban algunos. “Disfrutamos pensando la idea para el dibujo y el texto y pasando tiempo juntos. Además, aprovechamos la camiseta hoy y también mañana, porque nos identifica a todo el grupo”.
Premios
El jurado, presidido por el concejal de Turismo y formado por un representante de cada peña, otorgó el primer premio, dotado con 300 euros, a la peña “Tralaleritos”. El segundo premio, de 200 euros, recayó en “Pulpiños sen fronteiras” y el tercero, con 100 euros, fue para el grupo “Os que quentan a pabana”.
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