Galería | Las peñas llenaron de color e ingenio la villa carballiñesa

La Praza Maior se llenó este sábado de color, música y mucho ambiente festivo con la tradicional Festa das Camisetas, que reunió a cerca de 2.000 personas de todas las edades, agrupadas en 90 peñas. La cita volvió a convertir el centro de O Carballiño en un gran escaparate de creatividad, ocurrencias y ganas de fiesta, como anticipo del día grande de la Festa do Pulpo.

Desde las seis de la tarde, las agrupaciones fueron tomando la plaza para lucir sus diseños y posar juntas en el photocall instalado por el Concello. Familias, grupos de amigos, asociaciones y colectivos sociales compartieron protagonismo en una tarde en la que las camisetas fueron mucho más que una prenda, convirtiéndose en el distintivo de cada peña y en una muestra del ingenio de sus integrantes.

La fiesta volvió a reunir a grupos de jóvenes, familias con niños y adultos que año tras año mantienen viva esta cita. Muchos visitantes se acercaron a la Praza Maior para contemplar las camisetas en exhibición y disfrutar del ambiente, con DJ Tibu y Batucarba poniendo ritmo a la jornada.

La plaza se convirtió así en un ir y venir de grupos, fotografías y camisetas de todos los colores y estilos. Algunas apostaron por diseños elaborados y otras por el humor y la originalidad.

Para los participantes, el concurso es casi lo de menos. “Lo importante no es ganar, venimos a divertirnos”, explicaban algunos. “Disfrutamos pensando la idea para el dibujo y el texto y pasando tiempo juntos. Además, aprovechamos la camiseta hoy y también mañana, porque nos identifica a todo el grupo”.

Premios

El jurado, presidido por el concejal de Turismo y formado por un representante de cada peña, otorgó el primer premio, dotado con 300 euros, a la peña “Tralaleritos”. El segundo premio, de 200 euros, recayó en “Pulpiños sen fronteiras” y el tercero, con 100 euros, fue para el grupo “Os que quentan a pabana”.