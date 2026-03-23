Galería | O Carballiño invita a vivir una Semana Santa especial

O Carballiño se vuelca en una Semana Santa declarada de Interés Turístico de Galicia. El municipio se visitó de gala para abrir esta celebración especial en el templo de A Veracruz, con Xosé Ramón Gayoso como pregonero y presencia de diversas autoridades.

La Semana Santa en O Carballiño empieza cuando el olor del pulpo á feira se mezcla con el aroma a incienso. Tal sensación evocó en su pregón Xosé Ramón Gayoso ante el altar de la iglesia de la Vera Cruz, recordándole al pueblo carballiñés que la primavera da inicio a “non só unha tradición relixiosa” sino a una fiesta que es “cultura, patrimonio e identidade”.

La celebración llega este año a O Carballiño con un significado especial, pues es la primera vez que la villa vive su Semana Santa con el título de Fiesta de Interés Turístico de Galicia. El entorno de la iglesia nueva recibió desde las 12,30 horas a un gran número de devotos, quienes entraron al templo para revelar la esencia de los días santos en la villa con uno de los momentos más esperados: el pregón.

El acto dio inicio con una santa misa, en la que la música estuvo a cargo de la Coral de Ruada. A continuación, el cofrade mayor de la Cofradía da Vera Cruz, Rafael Melero, presentó al pregonero, refiriéndose a él como “un profesional cunha brillante traxectoria no mundo da comunicación e unha figura que forma parte, xa non só da televisión de Galicia, senón de toda a comunidade galega”, y agradeció de antemano su intervención.

Gayoso aterrizó en el municipio como pregonero gracias a una llamada del presidente del Parlamento de Galicia, Miguel Santalices. El presentador de la televisión gallega confesó haberse preparado para este domingo con “moito respecto” y a la vez con “certa vergoña”, por si sus palabras no resultaban suficientes para expresar lo que los vecinos de la localidad sienten durante estas fechas. “A Semana Santa de Carballiño ten unha alma feita de historia, de emoción e de xente boa que traballa para que esta tradición se manteña”, señaló antes de agradecer cómo lo acogió ese día la comunidad: “Permitídesme vir aquí, a este precioso templo, un dos máis fermosos que o home construíu para o señor nesta terra”.

Antes de concluir, el pregonero agradeció a los presentes y, en general, a los carballiñeses, asegurándoles que “sen vós nada disto existiría, porque a verdadeira forza da Semana Santa está en xente como vós”. Por eso, invitó a toda la villa a vivir “con intensidade” los días santos.

Como colofón del acontecimiento, el cofrade mayor le hizo entrega de una placa conmemorativa de su participación como pregonero y, además, Santalices le obsequió el libro de la Colección de Arte del Parlamento de Galicia que, según sus propias palabras, es “a mellor colección pública de arte galego contemporáneo”.

Visita de autoridades

El acto contó con la presencia de autoridades autonómicas, regionales y locales que se acercaron a O Carballiño para vivir el comienzo de su Semana Santa.